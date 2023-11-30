Отруєння Буданової: що потрібно знати про дію ртуті та миш'яку на організм

Нещодавно усю країну сколихнула новина про отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Маріанни Буданової. Розбираємось, наскільки небезпечна дія ртуті та миш'яку, як це проявляється та лікується.

Про те, що Маріанну Буданову отруїли миш'яком та ртуттю 24 Каналу розповіли джерела у розвідці. До цього було відомо лише про потрапляння в її організм ртуті. Також відомо, що окрім неї отруїлися ще кілька працівників розвідки.

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Отруєння ртуттю

Ртуть – це важкий метал, який давно використовується в багатьох промислових процесах та у військовій справі. Це густа, срібляста речовина може бути дуже небезпечною для здоров'я людей при вдиханні, ковтанні або дотику зі шкірою.

Контакт з ртуттю може призвести до отруєння, яке своєю чергою спричинює небезпечні для життя симптоми. Цей важкий метал може вражати нервову систему, печінку, серце та нирки. У дітей ртуть може негативно вплинути на розвиток мозку.

Симптоми отруєння ртуттю

Отруєння ртуттю може проявлятися по-різному в залежності від того, які органи або системи органів уражені. Деякі загальні симптоми можуть охоплювати:

зміни настрою, нервозність, сплутаність свідомості, та інші зміни поведінки;

порушення сну;

тремор;

головний біль;

зміни в чутливості кінцівок;

втрата координації рухів;

проблеми з зором;

порушення пам'яті.

Особливо важливо слідкувати за цими симптомами у дітей, оскільки вони більш вразливі до негативного впливу ртуті.

Лікування отруєння ртуттю

Більшість випадків отруєння ртуттю вимагають негайного медичного втручання. Лікування може містити:

Промивання шлунку та кишківника.

Екранування або хелатна терапія: це процедури, які використовують спеціальні ліки, щоб вивести ртуть з організму.

Підтримка життєвих функцій: інколи може знадобитися підтримка дихання або серцебиття.

У важких випадках застосовують діаліз та переливання крові.

Отруєння мишʼяком

Миш’як – напівметал сірого, сріблястого або білого кольору. Миш'як надзвичайно отруйний для людини, особливо небезпечним його робить те, що він не має ні смаку, ні запаху.

Хоча миш’як зустрічається в природі, він також випускається в неорганічних формулах. Вони використовуються в сільському господарстві, гірничодобувній та важкій промисловості.

Симптоми отруєння миш'яком

Важкість і кількість симптомів відрізняються в залежності від кількості отрути, яка потрапила в організм. Зазвичай вони охоплюють:

почервоніння або набряк шкіри;

бородавки або виразки на шкірі;

біль у животі;

нудота і блювання;

діарея;

порушення серцевого ритму;

м'язові судоми;

поколювання в пальцях рук і ніг.

Тривалий вплив миш'яку може викликати більш серйозні симптоми. За невідкладною допомогою, потрібно звернутися якщо після підозри на отруєння миш’яком у вас виникли будь-які з наступних симптомів:

потемніння шкіри;

постійні болі в горлі;

постійні проблеми з травленням.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, довгострокові симптоми, як правило, спочатку виникають на шкірі та можуть проявитися протягом п’яти років після впливу. Випадки сильного отруєння можуть призвести до смерті.

Лікування отруєння миш'яком

Специфічного лікування отруєння миш’яком не існує. Симптоми отруєння можуть зберігатися протягом багатьох тижнів або місяців. Все залежить від того, як довго постраждалий був під його впливом.

Добавки вітаміну Е та селену використовувалися як альтернативні засоби для зменшення впливу миш’яку. Вважається, що ці речовини компенсують отруйну дію. Однак, необхідні додаткові дослідження на людях, щоб підтвердити ефективність такого лікування.

Можливі наслідки після отруєння миш'яком

Тривалий вплив миш'яку може викликати рак. Найпоширеніші види онкології, пов’язані з миш’яком:

сечового міхура;

крові;

шлунку;

печінки;

легенів;

лімфатичної системи;

нирок;

простати;

шкіри.

Отруєння миш'яком може призвести до інших ускладнень здоров'я. Після тривалого впливу можливі діабет, серцево-судинні захворювання та пошкодження нервової системи. У вагітних жінок отруєння миш'яком може призвести до порушення розвитку плоду або вроджених вад. Діти, які регулярно піддаються впливу миш’яку, можуть мати дефекти в розвитку.

На щастя, стан Маріанни Буданової стабільний і її життю нічого не загрожує. Вона перебуває в одній із київських лікарень, зараз завершується курс лікування і далі перебуватиме під наглядом лікарів.