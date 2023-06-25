Зниження лібідо і не тільки: знайшли нові негативні наслідки браку сну для жінок

Дослідження наголошує на необхідності лікування порушень сну у жінок середнього віку. Адже ця проблема подвоює ризик сексуальної дисфункції.

З регулярними порушеннями сну зіштовхуються від 30 до 60% жінок середнього віку. Ця проблема пов'язана зі зниженням якості життя та різними негативними наслідками для здоров'я. Водночас 44% жінок цього віку страждають від сексуальної дисфункції, 15% відчувають значний стрес у зв'язку з нею.

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Сексуальна дисфункція у жінок

Згідно з американським визначенням, це клінічно значущий розлад у здатності до сексуальних реакцій та отримання сексуального задоволення, що триває не менше 6 місяців. Воно може включати:

Оргазмічні розлади (відсутність оргазму, його досягнення займає дуже багато часу).

Зниження інтересу до сексу, порушення збудження (може включати відсутність сексуальних фантазій, ослаблену реакцію на сексуальні подразники тощо).

Біль, пов'язаний із сексом (і тривожність з цього приводу).

Нове дослідження жіночого здоров'я

У новому дослідженні взяли участь понад 3400 жінок, їхній середній вік становив 53 роки. Вчені оцінили сон учасниць. Виявилося, що у жінок, які погано сплять, ризик розвитку сексуальної дисфункції приблизно вдвічі вищий, ніж у тих, хто спить добре. Водночас дослідження показало, що хороший сон у жінок пов'язаний з більшою сексуальною активністю.

Результати дослідження не дивують, зазначила співавторка дослідження Стефані Фаубіон із Клініки Мейо, яка також є медичним директором Північноамериканського товариства дослідження менопаузи.

Якщо ви запропонуєте втомленій жінці сон та секс, вона завжди вибере сон. Це дослідження підкреслює зв'язок між поганою якістю сну та сексуальною дисфункцією. Це дві часті проблеми, з якими стикаються жінки у середньому віці. Медична допомога може покращити якість життя,

– зазначила авторка дослідження.

Фаубіон вважає, що лікарі мають регулярно запитувати своїх пацієнток про якість їхнього сну. Якщо вона незадовільна, то одне із наступних питань має стосуватися сексуального життя: з великою ймовірністю воно теж не в порядку.