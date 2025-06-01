Борода і бактерії: чи справді волосся на обличчі небезпечне для здоров'я

Борода – це не лише модний елемент образу, а й предмет палких дискусій серед фахівців. Дехто вважає її стильним доповненням зовнішності, інші ж – потенційним осередком мікробів.

Шкіра людини заселена мільярдами мікроорганізмів, а борода лише розширює для них "житловий простір". Волосся на обличчі створює сприятливі умови для бактерій та інших мікроорганізмів завдяки теплу, вологості, а також залишкам їжі та шкірному салу, пише 24 Канал з посилання на Medical Xpress.

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Небезпека бороди

Деякі дослідження дійсно вказують на те, що у бородах може бути навіть більше мікробів, ніж на поверхнях громадських туалетів. В одному з наукових досліджень порівнювали кількість бактерій у чоловічих бородах і шерсті собак: результати показали, що у бородах мікробів більше.

Проте експерти наголошують: це не робить бороду небезпечнішою за інші частини тіла, якщо дотримуватися гігієни. Ба більше, дослідження серед медиків продемонструвало: у бородатих чоловіків рідше зустрічається золотистий стафілокок – один зі збудників внутрішньолікарняних інфекцій.

Можливі ризики при неправильному догляді за бородою

Запущена борода може стати причиною неприємних наслідків:

шкірні інфекції (наприклад, імпетиго),

поява паразитів,

грибкові ураження через скупчення шкірного сала та бруду.

Правильний догляд за бородою: рекомендації фахівців

Дерматологи радять дотримуватись простих, але регулярних процедур:

Щоденне миття бороди із застосуванням м’яких засобів допомагає видаляти бактерії, забруднення та відмерлі клітини шкіри. Зволоження запобігає сухості та появі мікротріщин. Розчісування та підстригання мінімізують накопичення бруду та полегшують догляд. Не менш важливо стежити і за станом шкіри під бородою – використовувати спеціалізовані олії або бальзами.

Борода може стати проблемною лише при недостатньому догляді. Якщо дотримуватися елементарних правил гігієни, волосся на обличчі не брудніше, ніж на інших ділянках тіла та може бути абсолютно безпечним для здоров'я.