Як виміряти біологічний вік

"Тобі стільки років, на скільки ти почуваєшся" — цей вислів має наукове підґрунтя. Дослідження показують, що хронологічний вік, який відображає кількість прожитих років, не завжди точно передає стан здоров'я. Натомість біологічний вік краще вказує на те, як швидко старіють клітини, тканини та органи.

Що таке біологічний вік

Біологічний вік визначає, скільки ушкоджень зазнали клітини організму упродовж життя. Ці пошкодження виникають природно з віком і можуть прискорюватися через вплив генів, способу життя та навколишнього середовища. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Біологічний вік – це своєрідний показник загального здоров'я та потенційного довголіття,

– пояснює лікарка сімейної медицини Саадія Хуссейн.

Підвищений біологічний вік може сигналізувати про ризик розвитку хронічних захворювань, як-от:

рак;

деменція та хвороба Альцгеймера;

цукровий діабет;

серцево-судинні хвороби.

Як визначити біологічний вік

Науковці впродовж багатьох років шукали методи оцінювання біологічного віку. Сьогодні одним із найпоширеніших є аналіз рівня метилювання ДНК – процесу, при якому до ДНК приєднуються метильні групи (хімічні сполуки).

Це не змінює саму структуру ДНК, але може порушувати функції клітин, що пов'язано зі старінням і розвитком вікових захворювань. На основі рівня метилювання ДНК створюють так званий епігенетичний годинник, який і визначає біологічний вік.

Інший спосіб оцінити біологічний вік — це аналіз стандартних клінічних показників. Для цього використовуються складні алгоритми, які враховують такі фактори, як:

рівень кров'яного тиску;

вміст глюкози у крові (глікемія);

рівень холестерину;

частота серцевого ритму;

зріст і вага.

Важливо. Розуміння біологічного віку допомагає не лише визначити поточний стан здоров’я, а й вчасно впровадити зміни в способі життя, які можуть уповільнити старіння. Регулярні фізичні навантаження, збалансоване харчування та зниження рівня стресу – це лише деякі з кроків, які можуть покращити стан організму та продовжити активне життя.