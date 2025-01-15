Що таке біологічний вік
Біологічний вік визначає, скільки ушкоджень зазнали клітини організму упродовж життя. Ці пошкодження виникають природно з віком і можуть прискорюватися через вплив генів, способу життя та навколишнього середовища. Детальніше про це розповідає 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.
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Біологічний вік – це своєрідний показник загального здоров'я та потенційного довголіття,
– пояснює лікарка сімейної медицини Саадія Хуссейн.
Підвищений біологічний вік може сигналізувати про ризик розвитку хронічних захворювань, як-от:
- рак;
- деменція та хвороба Альцгеймера;
- цукровий діабет;
- серцево-судинні хвороби.
Як визначити біологічний вік
Науковці впродовж багатьох років шукали методи оцінювання біологічного віку. Сьогодні одним із найпоширеніших є аналіз рівня метилювання ДНК – процесу, при якому до ДНК приєднуються метильні групи (хімічні сполуки).
Це не змінює саму структуру ДНК, але може порушувати функції клітин, що пов'язано зі старінням і розвитком вікових захворювань. На основі рівня метилювання ДНК створюють так званий епігенетичний годинник, який і визначає біологічний вік.
Інший спосіб оцінити біологічний вік — це аналіз стандартних клінічних показників. Для цього використовуються складні алгоритми, які враховують такі фактори, як:
- рівень кров'яного тиску;
- вміст глюкози у крові (глікемія);
- рівень холестерину;
- частота серцевого ритму;
- зріст і вага.
Важливо. Розуміння біологічного віку допомагає не лише визначити поточний стан здоров’я, а й вчасно впровадити зміни в способі життя, які можуть уповільнити старіння. Регулярні фізичні навантаження, збалансоване харчування та зниження рівня стресу – це лише деякі з кроків, які можуть покращити стан організму та продовжити активне життя.