Білок, який міститься у волоссі, шкірі та вовні здатний відновлювати зубну емаль і зупиняти розвиток карієсу на ранніх стадіях.

Яким чином формується захист?

Результати дослідження, опубліковані у журналі Advanced Healthcare Materials, показали, що кератин, отриманий з вовни, при взаємодії з мінералами у слині утворює захисний шар, який імітує природну емаль. З часом він притягує іони кальцію та фосфату, зміцнюючи та нарощуючи емалеподібне покриття навколо зуба, передає 24 Канал.

"На відміну від кісток чи волосся, емаль не відновлюється природним шляхом. Якщо вона втрачена, це назавжди", – зауважив доктор Шеріф Ельшаркаві, старший автор дослідження.

Довідково. Руйнування емалі прискорюють кислі продукти, газовані напої, погана гігієна та старіння, що призводить до чутливості, болю і навіть втрати зубів.

Чому звичайні пасти не захищають емель?

Зубні пасти з фтором здатні лише уповільнити руйнування, тоді як кератинове лікування, за словами науковців, може повністю зупинити процес. Білок утворює щільний мінеральний шар, який закриває відкриті нервові канали, зменшуючи чутливість і біль.

Майбутні форми такої терапії можуть бути різними – від зубної пасти, яку можна використосувати вдома, до професійного гелю, який наноситиме стоматолог. Дослідники припустили, що технологія стане доступною для пацієнтів уже через 2 – 3 роки.

Кератин – це революційна альтернатива традиційним пломбам із пластикових смол, які менш довговічні та можуть бути токсичними. До того ж він виглядає природніше, адже точніше відтворює колір зуба,

— зазначила докторка Сара Гамеа, одна із авторів роботи.