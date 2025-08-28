Якщо після статевого акту жінка відчуває біль — це може бути проявом диспареунії. Найчастіше дискомфорт локалізується внизу живота, у статевих органах або в тазовій області. Диспареунія здатна серйозно знижувати якість інтимного життя, тому важливо не ігнорувати проблему.

Чому виникає біль животі після сексу?

Причин для такого стану може бути чимало. Дискомфорт часто з'являється, якщо секс був занадто інтенсивним, проходив без достатньої кількості змазки, або ж на тлі гінекологічних захворювань – наприклад, ендометріозу, запальних процесів в органах малого таза, кіст яєчників.

Також біль може виникати після операцій чи при інфекціях.

Біль може виникати у жінок будь-якого віку, але найчастіше з нею стикаються після менопаузи. У цей період рівень естрогену знижується, що впливає на природне зволоження та стан слизової оболонки піхви.

Які існують типи болю?

Фахівці виділяють декілька основних типів болю під час чи після сексу:

Поверхневий біль – виникає під час проникнення. Може бути пов’язаний із сухістю слизової, гормональними змінами, інфекціями чи травмами.

Позиційний біль – відчувається у певних позах, залежить від стану м’язів тазового дна, запалень або сухості піхви.

Глибокий біль – виникає під час глибоких рухів. Часто свідчить про проблеми із сечовим міхуром, кишечником, ендометріоз або дисфункцію м’язів тазу.

Окремо виділяють:

Первинну диспареунію – коли біль з’являється від початку статевого життя;

Вторинну – якщо раніше проблем не було;

Постійну, коли біль виникає щоразу;

Ситуативну – проявляється лише у певних випадках, наприклад, в окремих позах.

Які захворювання можуть ховатися за таким болем?

Діапазон можливих причин досить широкий, і не всі вони пов’язані з онкологією. Найчастіші причини:

захворювання жіночої репродуктивної системи (ендометріоз, запалення, кісти, патологія маткових труб);

хвороби органів сечовиділення чи кишечника;

проблеми із м’язами передньої черевної стінки, тазового дна, патології нирок;

неврологічні розлади і навіть депресія.

Коли слід звернутися до лікаря?

Не відкладайте візит до гінеколога – краще звернутися вже при першій появі болю після сексу. Це дозволить вчасно виявити можливі серйозні проблеми і почати правильне лікування.

Зазвичай діагностика включає:

детальний розпит щодо ваших скарг (коли з’явився біль, де саме болить, за яких обставин виникає);

гінекологічний огляд для виключення інфекцій, подразнення, анатомічних аномалій;

додаткові дослідження, зокрема УЗД органів малого таза, якщо є підозра на окремі патології.

Ігнорувати диспареунію не можна: цей стан може виникати у жінок різного віку, особливо після менопаузи. Чим раніше ви розберетесь із причинами болю, тим швидше зможете повернути собі комфорт і впевненість в особистому житті.

Якщо ви помітили біль під час або після сексу – не соромтеся звернутися за консультацією. Навіть банальна нестача змазки чи нещодавно перенесене запалення можуть стати причиною неприємних відчуттів. Але важливо виключити й серйозніші захворювання, щоб зберегти здоров’я.