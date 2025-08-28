Чому виникає біль животі після сексу?

Причин для такого стану може бути чимало. Дискомфорт часто з’являється, якщо секс був занадто інтенсивним, проходив без достатньої кількості змазки, або ж на тлі гінекологічних захворювань – наприклад, ендометріозу, запальних процесів в органах малого таза, кіст яєчників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

Також на тему Все про грибкові інфекції: чому виникають, як розпізнати та побороти

Також біль може виникати після операцій чи при інфекціях.

Біль може виникати у жінок будь-якого віку, але найчастіше з нею стикаються після менопаузи. У цей період рівень естрогену знижується, що впливає на природне зволоження та стан слизової оболонки піхви.

Які існують типи болю?

Фахівці виділяють декілька основних типів болю під час чи після сексу:

Поверхневий біль – виникає під час проникнення. Може бути пов’язаний із сухістю слизової, гормональними змінами, інфекціями чи травмами.

Позиційний біль – відчувається у певних позах, залежить від стану м’язів тазового дна, запалень або сухості піхви.

Глибокий біль – виникає під час глибоких рухів. Часто свідчить про проблеми із сечовим міхуром, кишечником, ендометріоз або дисфункцію м’язів тазу.

Окремо виділяють:

Первинну диспареунію – коли біль з’являється від початку статевого життя;

Вторинну – якщо раніше проблем не було;

Постійну, коли біль виникає щоразу;

Ситуативну – проявляється лише у певних випадках, наприклад, в окремих позах.

Які захворювання можуть ховатися за таким болем?

Діапазон можливих причин досить широкий, і не всі вони пов’язані з онкологією. Найчастіші причини:

захворювання жіночої репродуктивної системи (ендометріоз, запалення, кісти, патологія маткових труб);

хвороби органів сечовиділення чи кишечника;

проблеми із м’язами передньої черевної стінки, тазового дна, патології нирок;

неврологічні розлади і навіть депресія.

Коли слід звернутися до лікаря?

Не відкладайте візит до гінеколога – краще звернутися вже при першій появі болю після сексу. Це дозволить вчасно виявити можливі серйозні проблеми і почати правильне лікування.

Зазвичай діагностика включає:

детальний розпит щодо ваших скарг (коли з’явився біль, де саме болить, за яких обставин виникає);

гінекологічний огляд для виключення інфекцій, подразнення, анатомічних аномалій;

додаткові дослідження, зокрема УЗД органів малого таза, якщо є підозра на окремі патології.

Ігнорувати диспареунію не можна: цей стан може виникати у жінок різного віку, особливо після менопаузи. Чим раніше ви розберетесь із причинами болю, тим швидше зможете повернути собі комфорт і впевненість в особистому житті.

Якщо ви помітили біль під час або після сексу – не соромтеся звернутися за консультацією. Навіть банальна нестача змазки чи нещодавно перенесене запалення можуть стати причиною неприємних відчуттів. Але важливо виключити й серйозніші захворювання, щоб зберегти здоров’я.