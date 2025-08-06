Біль у молочних залозах – явище досить поширене та може виникнути в будь-кого, незалежно від віку. Іноді це легке поколювання чи тягуче відчуття, а іноді – гострий, пекучий або колючий біль, пише 24 Канал з посилання на HealthLine.

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Який буває біль в грудях?

Частий дискомфорт може впливати на якість життя й ускладнювати звичні справи. Постійний біль у грудях іноді свідчить про проблеми зі здоров’ям, які потребують уваги фахівця.

Лікарі виділяють два основні типи болю в грудях:

Тип болю Симптоми Особливості Циклічний Відчуття тяжкості, набряклості, болючості, іноді біль віддає у пахви та плечі Пов’язаний із менструальним циклом і гормональними коливаннями. Зазвичай починається за 7 – 10 днів до місячних і минає після їх початку. Частіше зустрічається у жінок 20 – 50 років. Може посилюватися при зміні гормональних засобів, а після менопаузи, як правило, зникає. Нециклічний Гострий, пекучий, колючий біль, локалізований в одній області Не пов’язаний із циклом. Частіше виникає у жінок після 40 років і може з’являтися навіть після менопаузи. Зазвичай фіксується з одного боку та часто пов’язаний із травмами, особливостями анатомії або доброякісними утвореннями.

Іноді дискомфорт у грудях турбує за тиждень і більше до місячних, а буває – триває весь цикл. Відчуття можуть бути як помірними, так і досить сильними, іноді охоплюють обидві груди.

Які причини болю у грудях?

За даними Американської академії сімейних лікарів, найбільш поширеною причиною (особливо циклічного болю) є гормональні зміни в організмі. На початку менструального циклу підвищується рівень естрогену – цей гормон стимулює збільшення проток молочних залоз. На 21 день (при циклі у 28 днів) зростає рівень прогестерону, який викликає набряк залозистої тканини та провокує болючість.

До причин болю та набряклості грудей найчастіше належать:

передменструальний синдром (ПМС);

фіброзно-кістозна мастопатія (доброякісні зміни тканин грудей).

У більшості жінок перед місячними спостерігається хоча б невелика болючість грудей, а у тих, хто приймає оральні контрацептиви, ці симптоми зазвичай менш виражені.

Є декілька ситуацій, коли ризик виникнення болю у грудях підвищується:

Великий розмір грудей – часто супроводжується болями у спині, шиї та плечах. Травми чи операції на грудях, що залишили рубці або змінили структуру тканин. Приймання гормональних препаратів: протизаплідні, засоби для лікування безпліддя, замісна гормональна терапія. Овуляція (зазвичай за 12 – 14 днів до початку місячних). Вагітність, особливо у першому триместрі – через стрибок естрогену та зміну чутливості грудей.

Також біль у грудях можуть провокувати:

запалення молочних залоз (мастит), інфекції;

пухлини, кісти;

грудне вигодовування;

приймання певних антидепресантів (наприклад, СІЗЗС);

проходження променевої терапії;

костохондрит (запалення суглобів між ребрами та грудиною);

невідповідний бюстгальтер – якщо груди не підтримуються належним чином, зв’язки розтягуються, і до вечора з’являється біль.

Коли звертатися до лікаря?

Не відкладайте візит до мамолога або гінеколога, якщо:

біль стає сильнішим чи не проходить понад два тижні;

дискомфорт заважає спати або працювати;

ви помітили ущільнення, зміни шкіри, виділення з сосків;

з’явилися нові утворення у грудях;

болючість проявляється лише з одного боку;

вам понад 40 років і ви не проходили мамографію;

не знаєте, як правильно проводити самообстеження молочних залоз.

Біль і чутливість грудей перед місячними – явище, з яким стикається більшість жінок. Зазвичай це варіант норми. Однак важливо стежити за змінами: якщо біль посилюється, не минає або супроводжується тривожними симптомами, не зволікайте з візитом до спеціаліста.