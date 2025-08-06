Біль у молочних залозах – явище досить поширене та може виникнути в будь-кого, незалежно від віку. Іноді це легке поколювання чи тягуче відчуття, а іноді – гострий, пекучий або колючий біль, пише 24 Канал з посилання на HealthLine.
Також на тему Чи варто перебувати на сонці заради вітаміну D
Який буває біль в грудях?
Частий дискомфорт може впливати на якість життя й ускладнювати звичні справи. Постійний біль у грудях іноді свідчить про проблеми зі здоров’ям, які потребують уваги фахівця.
Лікарі виділяють два основні типи болю в грудях:
|Тип болю
|Симптоми
|Особливості
|Циклічний
|Відчуття тяжкості, набряклості, болючості, іноді біль віддає у пахви та плечі
|Пов’язаний із менструальним циклом і гормональними коливаннями. Зазвичай починається за 7 – 10 днів до місячних і минає після їх початку. Частіше зустрічається у жінок 20 – 50 років. Може посилюватися при зміні гормональних засобів, а після менопаузи, як правило, зникає.
|Нециклічний
|Гострий, пекучий, колючий біль, локалізований в одній області
|Не пов’язаний із циклом. Частіше виникає у жінок після 40 років і може з’являтися навіть після менопаузи. Зазвичай фіксується з одного боку та часто пов’язаний із травмами, особливостями анатомії або доброякісними утвореннями.
Іноді дискомфорт у грудях турбує за тиждень і більше до місячних, а буває – триває весь цикл. Відчуття можуть бути як помірними, так і досить сильними, іноді охоплюють обидві груди.
Які причини болю у грудях?
За даними Американської академії сімейних лікарів, найбільш поширеною причиною (особливо циклічного болю) є гормональні зміни в організмі. На початку менструального циклу підвищується рівень естрогену – цей гормон стимулює збільшення проток молочних залоз. На 21 день (при циклі у 28 днів) зростає рівень прогестерону, який викликає набряк залозистої тканини та провокує болючість.
До причин болю та набряклості грудей найчастіше належать:
- передменструальний синдром (ПМС);
- фіброзно-кістозна мастопатія (доброякісні зміни тканин грудей).
У більшості жінок перед місячними спостерігається хоча б невелика болючість грудей, а у тих, хто приймає оральні контрацептиви, ці симптоми зазвичай менш виражені.
Є декілька ситуацій, коли ризик виникнення болю у грудях підвищується:
- Великий розмір грудей – часто супроводжується болями у спині, шиї та плечах.
- Травми чи операції на грудях, що залишили рубці або змінили структуру тканин.
- Приймання гормональних препаратів: протизаплідні, засоби для лікування безпліддя, замісна гормональна терапія.
- Овуляція (зазвичай за 12 – 14 днів до початку місячних).
- Вагітність, особливо у першому триместрі – через стрибок естрогену та зміну чутливості грудей.
Також біль у грудях можуть провокувати:
- запалення молочних залоз (мастит), інфекції;
- пухлини, кісти;
- грудне вигодовування;
- приймання певних антидепресантів (наприклад, СІЗЗС);
- проходження променевої терапії;
- костохондрит (запалення суглобів між ребрами та грудиною);
- невідповідний бюстгальтер – якщо груди не підтримуються належним чином, зв’язки розтягуються, і до вечора з’являється біль.
Коли звертатися до лікаря?
Не відкладайте візит до мамолога або гінеколога, якщо:
- біль стає сильнішим чи не проходить понад два тижні;
- дискомфорт заважає спати або працювати;
- ви помітили ущільнення, зміни шкіри, виділення з сосків;
- з’явилися нові утворення у грудях;
- болючість проявляється лише з одного боку;
- вам понад 40 років і ви не проходили мамографію;
- не знаєте, як правильно проводити самообстеження молочних залоз.
Біль і чутливість грудей перед місячними – явище, з яким стикається більшість жінок. Зазвичай це варіант норми. Однак важливо стежити за змінами: якщо біль посилюється, не минає або супроводжується тривожними симптомами, не зволікайте з візитом до спеціаліста.