На підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців Одеси, зафіксували спалах коронавірусу. Захворіли шестеро працівників підприємства.

Про це повідомило видання Думська. Інформацію про спалах інфекції підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

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Коронавірусну інфекцію діагностували у шести співробітників водоканалу, захворіли два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту.

Усі хворі безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію,

— зазначив Чабан.

За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. Наразі підприємство працює в штатному режимі, а в приміщеннях водоканалу проводять дезінфекцію.

Що відомо про безсимптомний перебіг COVID-19

Деякі попередні дослідження припускали, що майже у половини пацієнтів з COVID-19 не проявляється ніяких симптомів, але австралійські вчені довели, що це не так.

Приблизно у кожного шостого інфікованого – хвороба не проявляється впродовж усього перебігу.

На щастя, безсимптомні носії, як свідчать останні дослідження, на третину рідше поширюють хворобу, оскільки через відсутність симптомів не кашляють і не чхають.