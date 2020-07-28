"Безсимптомний спалах": у працівників водоканалу в Одесі виявили коронавірус
На підприємстві "Інфоксводоканал", що забезпечує водопостачанням мешканців Одеси, зафіксували спалах коронавірусу. Захворіли шестеро працівників підприємства.
Про це повідомило видання Думська. Інформацію про спалах інфекції підтвердив прессекретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.
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Коронавірусну інфекцію діагностували у шести співробітників водоканалу, захворіли два інженери, співробітник інформаційного центру та один співробітник служби водозбуту.
Усі хворі безсимптомні. Це співробітники адміністративного офісу. Після підтвердження діагнозу їх відправили на самоізоляцію,
— зазначив Чабан.
За його словами, спалах COVID-19 виявили під час планового тестування співробітників. Наразі підприємство працює в штатному режимі, а в приміщеннях водоканалу проводять дезінфекцію.
Що відомо про безсимптомний перебіг COVID-19
Деякі попередні дослідження припускали, що майже у половини пацієнтів з COVID-19 не проявляється ніяких симптомів, але австралійські вчені довели, що це не так.
На щастя, безсимптомні носії, як свідчать останні дослідження, на третину рідше поширюють хворобу, оскільки через відсутність симптомів не кашляють і не чхають.