Американська кардіологічна асоціація (AHA) оприлюднила нові поради щодо споживання ультраоброблених продуктів (УПП).

Нові поради від AHA?

Публікація збіглася з підготовкою другого звіту ініціативи "Make America Healthy Again" під керівництвом міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У травні перший звіт MAHA розповідав про вплив харчування на здоров'я дітей. Новий документ має запропонувати зміни до політики, щоб зменшити шкоду від промислових продуктів.

Що кажуть кардіологи?

Висновок AHA очевидний, але тривожний – більшість ультрапереробних продуктів негативно впливають на серце та загальний стан здоров'я, тож їх виробництво й продаж варто обмежувати.

Зауважте. Водночас деякі з них можуть бути відносно безпечними, серед них: цільнозерновий хліб, йогурти з низьким вмістом цукру, томатні соуси чи пасти з бобових та горіхів. Але навіть у таких продуктах важливо контролювати склад.

Професор Стенфордського університету Крістофер Гарднер наголосив, що наявність кількох "кращих" УПП не повинна вводити в оману. Переважна більшість цих продуктів містить надлишок солі, цукру, шкідливих жирів та добавок, які стимулюють переїдання. Це напряму пов'язано з ожирінням, діабетом 2 типу, серцево-судинними хворобами та навіть передчасною смертю.

Яка статистика?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, понад половина калорій у раціоні американців (віком від року) надходить з УПП. У дітей цей показник сягає 62%.

Огляд 45 наукових метааналізів показав: лише одна додаткова порція ультраобробленої їжі на день збільшує ризик:

серцевої смерті – на 50%,

ожиріння – на 55%,

діабету 2 типу – на 40%,

проблем зі сном – на 41%,

депресії – на 20%.

Тож, що рекомендує AHA?

Експерти радять максимально уникати продуктів із високим вмістом доданого цукру, солі та шкідливих жирів. Допускається вживання невеликої кількості якісних УПП, але з чітким контролем складу.

Три групи продуктів у звіті AHA: