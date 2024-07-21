У НСЗУ пояснили, чи можуть у медзакладах вимагати гроші за операцію

Багато українців переконані, що за операції досі потрібно платити гроші, а ось безплатно виконують лише невідкладні хірургічні втручання.

Тож, експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) пояснили, за що в медзакладах не мають права вимагати оплати в разі призначення хірургічної операції.

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Пакет "Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах" передбачає комплекс медичних послуг від передопераційного огляду, обстежень до операції, забезпечення ліками, післяопераційного догляду,

– ідеться в повідомленні НСЗУ.

Що саме входить до цієї безоплатної послуги

первинний огляд пацієнтів із визначенням подальшого маршруту;

лабораторне та інструментальне обстеження;

передопераційний огляд анестезіологом, а також своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, за необхідності – процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування;

власне хірургічні операції;

інтенсивна терапія в разі виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів;

забезпечення ліками, постачання яких здійснюється централізованими закупівелями МОЗ, а також визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами;

цілодобовий лікарський нагляд і медсестринський догляд;

харчування в умовах стаціонару.

Не в усіх лікарнях

Водночас у НСЗУ наголосили, що за консультацію анестезіолога, анестезію, призначені обстеження, розхідні матеріали для операції, цілодобовий лікарський нагляд і медсестринський догляд – пацієнти платити не мають лише, якщо звернуться в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом "Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах".