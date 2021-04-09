Зазвичай відкриті дані асоціюються у всіх зі сферою ІТ, боротьбою з корупцією, забезпеченням прозорості та підзвітності у державному секторі. Проте користь від відкритих даних може отримати кожен з нас у повсякденному житті, зокрема, у медичній сфері.

Відкриті медичні дані можуть допомогти обрати лікаря для підписання декларації або записатися на прийом онлайн, отримати ліки, що закуплені державним коштом, або знайти дешевші аналоги препаратів, чи дізнатися, де знаходиться найближча аптека, яка видасть ліки за електронним рецептом у межах програми "Доступні ліки".

А що ще важливо – завдяки відкритим даним можна дізнатися, як відбувається фінансування медичної сфери у межах реформування системи охорони здоров'я, куди йдуть кошти платників податків та які медичні закупівлі здійснює держава.

Але для початку давайте розберемося, що ж таке відкриті медичні дані. Одразу зазначимо, що відкриті дані не містять інформації з обмеженим доступом та не розголошують персональних даних.

Відкритими називають ті дані, які оприлюднюють державні органи про свою діяльність у відкритому для усіх доступі.

У медичній сфері дані про свою діяльність відкривають Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ). І публікують ці дані у "сирому" вигляді для машиночитанного оброблення на державному порталі відкритих даних, щоб розробники могли легко створювати сервіси та продукти, а громадяни могли використовувати їх для своєї користі. У цьому і є цінність відкритих даних.

У цій публікації ми розкажемо, як відкриті медичні дані допомагають знаходити відповіді на три важливі питання, що можуть виникати в українців щодо медичної сфери. А також на прикладі використання сервісів на основі відкритих даних спробуємо розвіяти сумніви та упередження.

Питання №1. "Не знаю, як обрати сімейного лікаря і де його знайти?"

І ви не одні, часто можна також почути: "Якщо мене не влаштовує мій сімейний лікар, як можна його замінити?", "Підписати декларацію можна тільки за місцем прописки", "Лікарів на всіх не вистачить", "Підпишу ту декларацію з будь-ким, аби було".

Відповідно до медреформи, декларація з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром є точкою входу у державну систему надання безкоштовної медичної допомоги. А тому вкрай важливо мати свого лікаря і підписану з ним декларацію.

Що робити?

Якщо ви ще не уклали такий договір з лікарем або не знаєте, де знайти найближчого до вашого дому чи місця роботи спеціаліста – скористайтеся дашбордом на сайті НСЗУ "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" або сервісом "Відкрита медреформа".

Ці інструменти дають змогу переглянути усіх лікарів, що працюють у медичному закладі, перевірити завантаженість кожного спеціаліста і дізнатися, хто ще може підписувати декларації з пацієнтами. Це – зручно, просто та швидко.

Питання №2 "Як знайти безпечні та доступні за ціною ліки або отримати їх безкоштовно?"

І ви не одні, часто можна також почути: "Ніколи не чув, щоб держава видавала ліки безоплатно". "Не маю часу обдзвонювати аптеки, щоб знайти необхідні ліки", "В інтернеті повно підробок препаратів".

Часто трапляються ситуації, коли українці стикаються з необхідністю самостійно купувати ліки під час стаціонарного лікування, неможливістю придбати ліки через відсутність в аптеці або їх високу вартість.

Як вирішити проблему?

Сервіс "Ліки Контроль" допоможе знайти аналоги препаратів за доступною ціною, переглядати офіційні інструкції до лікарських засобів та перевіряти, чи справжні ліки ви купуєте – і у такий спосіб убезпечити себе від підробок.

Сервіс використовує відкриті державні дані та містить усі зареєстровані в Україні лікарські засоби з інструкціями до них. Розробники відслідковують нормативні документи та оновлюють базу даних двічі на добу.

Ліки та їхні аналоги можна шукати як за назвою, так і за активною речовиною у кілька кліків. А щоб перевірити справжність препарату, достатньо у додатку сервісу ввести номер реєстраційного посвідчення. Такий номер можна знайти на упаковці лікарського засобу. Якщо він відсутній – перед вами точно не лікарський засіб.

Сервіс містить інформацію про заборонені серії ліків. До кожної забороненої серії ліків у додатку прикріплене відповідне розпорядження Держлікслужби, що є доказом для повернення в аптеці.

Також "Ліки Контроль" підкаже, як отримати ліки у стаціонарі безплатно – у розділі "Перегляд інструкцій" знайдіть призначений препарат. Якщо препарат має позначку "Нацперелік", а це понад 400 МНН (міжнародних непатентованих назв), лікарня має надати ці ліки безоплатно. Якщо препарат має позначку "Доступні ліки" – їх безоплатно чи з невеликою доплатою можна отримати в аптеці за електронним рецептом. Детальніше про державну програму "Доступні ліки" можна дізнатися за цим посиланням.

Ще один сервіс, який допоможе зекономити кошти – сайт "Є ліки". Завдяки йому кожен може перевірити наявність лікарських засобів у своїй лікарні, що закуплені держкоштом і які можна отримати безоплатно, перебуваючи у стаціонарі.

Також дашборд від ДП "Медичні закупівлі України" дасть змогу відслідковувати статус та поставки у регіони лікарських засобів та медвиробів, закуплених бюджетним коштом.

Питання №3: "Не розумію нюансів медичної реформи і принципу "гроші ходять за пацієнтом"

І ви не одні, часто можна також почути: "Медицина стане платною і дуже дорогою", "Медреформа призведе до закриття лікарень і звільнення медиків", "Корупції ще більше буде".

Медична реформа є важливою і водночас складною темою. Досі чимало людей не розуміють нюансів медичної реформи і не знають, як скористатися її перевагами.

Легко заплутатись у тому, звідки бере гроші лікарня, на що їх витрачає, скільки пацієнтів зазвичай обслуговує один лікар та як відрізняється прогрес медреформи по регіонах.

Запровадження реформи змінює принцип фінансування охорони здоров'я – тепер медичні заклади отримують кошти не за кількість ліжок, а за реально надані послуги пацієнтам, а тому вони зацікавлені у наданні якісної медичної допомоги. Бо чим краще лікарня надає послуги, тим більше пацієнтів прийде за допомогою, а відповідно – лікарня отримає більше коштів.

НСЗУ здійснює державне фінансування лікарень, тобто платить за тих пацієнтів, що звертаються за медичною допомогою. Інформацію щодо своєї діяльності НСЗУ оприлюднює на держпорталі відкритих даних та на своєму сайті у вигляді дашбордів (сервісів, які візуалізують дані у легкому та зрозумілому форматі).

То що розкажуть відкриті дані про медреформу?

Відкриті медичні дані допомагають усім бажаючим розібратися у деталях реформи і як цей процес реалізується. Скажімо, з їх допомогою можна дізнатися скільки бюджетних коштів надходить до медзакладів, які закупівлі здійснюють лікарні, скільки пацієнтів обслуговує певний лікар, а відповідно, на яку заробітну плату може розраховувати, які препарати закуповуються державним коштом і їх розподіл за регіонами тощо.

Публічне звітування НСЗУ про рух державних коштів у медичній сфері сприяє прозорості сфери і має антикорупційний ефект, бо звітувати мають усі – як державні органи, так і медичні установи.

Наприклад, навесні 2020 року у розпал пандемії виникла ситуація із затримкою заробітних плат працівникам медичної сфери. Як показало дослідження YouControl, НСЗУ вчасно та у повному обсязі здійснила виплати медичним установам за надані послуги. Тобто затримка зарплат виникла вже на локальному рівні, оскільки після отримання коштів від НСЗУ медичні установи самостійно розпоряджаються цим бюджетом. Завдяки наявній інформації у відкритому доступі вдалося виявити, на якому етапі виникла проблема, а відтак – вплинути на її вирішення.

Ось кілька сервісів, що можуть стати в нагоді кожному:

Відкрита медреформа – візуалізує інформацію про кількість підписаних декларацій, дає можливість обрати сімейного лікаря, аналізувати закупівлі лікарень, зокрема перевірити чи закуповувалося нове технічне оснащення для лікарні або лабораторне устаткування, адже це важливо знати під час вибору сімейного лікаря. Також завдяки сервісу можна знайти аптеки, підключені до програми "Доступні ліки", та отримати у них ліки за електронним рецептом.

Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів ("Доступні ліки") – допоможе знайти найближчу аптеку, де можна отримати ліки за програмою реімбурсації (тобто коли вартість ліків повністю або частково компенсується державою). Зазначимо, що не всі аптеки беруть участь у держпрограмі "Доступні ліки", тому сервіс допоможе вам знайти аптечний заклад, який підключений до цієї програми.

Оплати надавачам послуг медичної допомоги за програмою медичних гарантій – містить інформацію скільки коштів держава перераховує медзакладам, які надають первинну, спеціалізовану та екстрену медичну допомогу. Це допоможе зрозуміти, чи справді у медзакладу не вистачає коштів на проведення ремонту, закупівлю обладнання чи виплати зарплат працівникам.

Перелік медустанов для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 – містить перелік закладів для лікування хворих на коронавірус, кількість місць, завантаженість лікарень тощо.

Більше сервісів на основі медичних даних можна знайти на сайті НСЗУ або у дослідженні про антикорупційний та соціальний вплив відкритих медичних даних в Україні, яке провели у межах проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Важливо, що наявність такої інформації у відкритому доступі допомагає боротися з дезінформацією, маніпуляціями і фейками, що стосуються медреформи та її результатів. Адже все це тепер можна легко перевірити.

Відкриття даних допомогло зробити медичну сферу прозорішою, з'явилися інноваційні продукти та сервіси, які допомагають українцям заощаджувати кошти, перевіряти інформацію та обґрунтовано вимагати дій чи пояснень. Також, відкритість даних допомагає боротися з корупцією – не сплачувати за рентгенівський знімок, інші послуги чи ліки, які гарантовані та вже профінансовані державним коштом.

Автор: Екперти USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS"