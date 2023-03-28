На Дніпропетровщині лікарі продавали пацієнтам безкоштовні ліки: їх надає держава

На Дніпропетровщині в одному з медичних закладів правоохоронці викрили шахрайську схему. Керівництво лікарні продавало пацієнтам препарати, які держава надає безкоштовно.

Стосовно медиків розпочали кримінальне провадження. Нагадаємо, що раніше у Києві викрили шахрайську схему, як продавали підробні ліки онкохворим.

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Що відомо про шахрайську схему на Дніпропетровщині

Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в одному з медичних закладів області правоохоронці викрили шахрайську схему. Керівництво лікарні спільно з комерційними структурами організувало бізнес на продажі пацієнтам медичних препаратів, які надані державою безкоштовно.

В Україні є безкоштовні для пацієнтів медичні послуги та медикаменти. Вони оплачуються НСЗУ. За них брати гроші заборонено.

Очільник регіону наголосив, що стосовно медиків вже розпочато кримінальне провадження. Лисак також анонсував кадрові зміни.

У зв’язку з цим ганебним випадком анонсую кадрові зміни у системі охорони здоров’я області, а також перевірку ряду медичних закладів. Там мають рятувати людям життя, а не займатися брудним бізнесом,

– зазначив глава області.



На Дніпропетровщині викрили лікарів-шахраїв / фото Сергія Лисака

Безкоштовні ліки для переселенців

Нагадаємо, що внутрішньо переміщенні особи можуть отримати медичні препарати за програмою "Доступні ліки". Для цього їм навіть не обов'язково мати електронну декларацію. Якщо ви перебуваєте на зв'язку з сімейним лікарем, то він може виписати вам рецепт на безкоштовні ліки.

У разі, якщо ви не знаєте, в якій саме аптеці можете скористатися рецептом, чи до якого лікаря звернутися, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ за номером – 1677.

У населених пунктах, біля яких відбуваються бої, створили спеціальні хаби. Туди доставляють й постійно оновлюють запаси медикаментів. В окремих регіонах ліки можуть видавати безкоштовно й без програми "Доступні ліки". Адже препарати були закуплені централізовано або отримані як гуманітарна допомога.