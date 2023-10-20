Безкоштовна мамографія для українок: куди звертатися

Всім жінкам старше 40 років рекомендовано раз на рік проходити планове мамографічне обстеження для ранньої діагностики раку грудей. В Україні жінки мають право пройти обстеження безплатно в одній із клінік, які фінансуються за державною Програмою медичних гарантій.

20 жовтня – Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, до кінця місяця, сервіс Helsi проводить соціальну кампанію під назвою #Япройшла!, яка має привернути увагу суспільства до проблеми профілактики раку грудей.

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Рак грудей

Рак молочної залози – це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Від цієї недуги щороку помирає понад 5,5 тисяч українок. Рання діагностика дає можливість побороти хворобу, пальпація не дозволяє виявити тяжкий недуг на ранній стадії, для цього потрібно пройти мамографію. Рак грудей / Інфографіка 24 Каналу

Як пройти безкоштовно мамографію

Далеко не всі жінки знають, що в Україні можна пройти мамографію безплатно, для цього лише потрібно звернутись до сімейного лікаря, який має виписати відповідне направлення. При цьому таке право мають усі жінки, незалежно від віку, якщо є показання для мамографічного обстеження.

Загалом послугу безплатної мамографії в нашій країні надають понад 240 закладів охорони здоров'я по всій країні, які мають договір з Національною службою здоров'я України за пакетом "Мамографія".

Крім того, в останній декаді жовтня користувачі Helsi мають можливість пройти інструментальне обстеження молочної залози зі значною знижкою у низці приватних медичних закладів. Так, найдешевша консультація лікаря-мамолога у цей період буде коштувати 1 гривню.

Як відбувається обстеження

Під час обстеження жінка встає навпроти рентгенівського апарату та поміщає груди між двома пластинами. Пластини трохи здавлюються, тому можна відчути дискомфорт і навіть біль (вона мине невдовзі після обстеження). Потім апарат за допомогою рентгенівських променів робить знімки. Якщо зображення вийшли розмиті, лікар запропонує провести процедуру заново.