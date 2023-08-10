Завдання науки на найближчі роки: створили базу генів невідомого призначення

База даних Unknome розподіляє білкові гени залежно від того, наскільки мало про них відомо для людей та інших видів, які зазвичай вивчають у лабораторних умовах.

Цю базу створили генетики Лабораторії молекулярної біології MRC. Першу чернетку послідовності генома людини, що містить десятки тисяч генів, опублікували ще 20 років тому. І хоч відтоді з'явилось чимало нових технологій, як от CRISPR, завдання десятків тисяч генів живих організмів досі залишаються загадкою

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Деталі відкриття

Аби визначити, як можна використовувати розроблену базу даних, дослідники взяли зразок із 260 генів людини, що вважаються вкрай невідомими в базі даних, які також можна було знайти в геномі лабораторної мухи дрозофіли.

Далі вони систематично видаляли цей ген у мух. Багато хто з піддослідних не вижив, що демонструє важливість цього гена.

Видаливши експресію гена тільки в деяких тканинах мух, дослідники змогли визначити частину його функцій. Ген виявився пов’язаним із чоловічою фертильністю та реакцією на стрес.

Чому це важливо

Учені переконані, що розуміння призначення всіх генів із бази має стати завданням науки на найближчі роки. Адже, ці гени можуть відігравати вирішальну роль у життєдіяльності та функціонуванні живих організмів, як показує приклад із геном дрозофіли.

Наша база даних є потужною, універсальною та ефективною платформою для виявлення і вибору важливих генів з невідомою функцією, тим самим прискорюючи закриття прогалини в біологічних знаннях,

– зазначили дослідники.