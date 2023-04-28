Батькові 550 дітей заборонили бути донором сперми

У Нідерландах суд наклав зобов'язання на масового донора сперми, який вже має щонайменше 550 дітей, припинити донорство через брехню. Це рішення було ухвалено з метою забезпечення дотримання вимог до донорів сперми.

Підсудний здавав свою сперму не тільки в Нідерландах, а й за кордоном, зокрема, у данському банку сперми Cryos, а також пропонував своє донорство на онлайн-платформах.

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Батько 550 дітей

Відомо, що чоловік здавав свою сперму щонайменше в 11 клініках лікування безпліддя в Нідерландах, які встановили максимальну норму одного донора – 25 дітей у 12 сім'ях. Однак, чоловік давав неправдиву інформацію, запевняючи, що він не пропонуватиме своє сім'я в інших місцях і не буде цього робити в майбутньому.

Вже у 2017 році стало відомо, що завдяки цим клінікам, чоловік став батьком не менше, ніж 102 дітей. Така поведінка донора сперми порушила вимоги до етики та чесності у відносинах між донорами та клініками, що могло призвести до серйозних наслідків для всіх сторін, включаючи дітей, які були народжені завдяки цьому донору.

Чоловік стверджував, що діє на користь майбутніх батьків, яким прагнув допомогти.

Рішення суду

Але суд визнав, що чоловік навмисно брехав про кількість дітей, яких він допоміг зачати, аби змусити батьків вибрати його як донора. Матері та організація, що представляє інтереси кількох дітей та їхніх батьків, звернулися до суду з вимогою заборонити чоловікові займатися донорством і заборонити використовувати його сперму. Суд прийняв ці вимоги і зобов'язав чоловіка повідомити протягом семи днів, чи здавав він сперму в інші клініки.

Всі ці батьки тепер зіштовхнулися з тим, що їхні діти є частиною величезної спорідненої мережі, у якій сотні зведених братів та сестер,

– сказав суд.

Суд відзначив, що таке порушення норма може завдати шкоди психічному благополуччю дітей та збільшити ризик інцесту, оскільки діти можуть ненавмисно ввійти в романтичні зв'язки між собою, які можуть бути небезпечними. Чоловіку заборонили здавати своє сім'я та рекламувати себе як донора.