У середньому доросла людина хворіє на застуду, грип, бронхіт та інші вірусні інфекції 1-2 рази на рік, а діти — щонайменше 5-6 разів за сезон, який припадає на період навчання. Щоб пропускати якнайменше занять восени та взимку, слід подбати про підтримку імунітету вже зараз.

Як вберегти сім'ю від застуди

Профілактика застудних захворювань – справа, якою в кожній родині опікується переважно мама. Саме вона зазвичай спонукає чоловіка та дітей вести здоровий спосіб життя, дбає про повноцінний та збалансований раціон, якісний сон та добрий відпочинок. А якщо дотримання принципів здорового життя для підтримки імунітету не вистачає, то мами шукають інші способи захистити родину від ГРВІ та грипу, зокрема, цікавляться імуномодуляторами — препаратами, які здатні стимулювати роботу імунної системи. Щоб обрати такий засіб, треба взяти до уваги чимало різних факторів. Зокрема, слід знати, з якого віку його можна приймати дітям, від яких саме захворювань дихальних шляхів він захищає і чи допоможе запобігти ускладненням вірусних інфекцій, зокрема, розвитку бронхіту або пневмонії.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО УСКЛАДНЕННЯ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ



Внаслідок вірусних інфекцій насамперед страждають дихальні шляхи. Якщо імунна система недостатньо ефективно може протистояти збуднику захворювання, додається бактеріальна інфекція. Найпоширенішим бактеріальним ускладненням є бронхіт, а найнебезпечнішим — пневмонія.



Ускладнення, яке уражає нижні дихальні шляхи (бронхи та легені), може розвинутися внаслідок неправильно лікування ГРВІ.



При лікуванні бактеріальних ускладнень застосовують антибактеріальні препарати, однак їх має призначати тільки лікар!



Ймовірність розвитку таких ускладнень значно нижча у дітей та дорослих із достатньо сильним імунітетом, а також у тих, хто своєчасно проходить профілактичний курс прийому бактеріального лізату — імуностимулятора, який запобігає розвитку бактеріальних ускладнень ГРВІ та знижує загальну захворюваність на застуду й інші вірусні інфекції.



Осінь – не час хворіти / Фото Pixabay

Що таке бактеріальний лізат

Бактеріальні лізати – що це? Бактеріальні лізати – це препарати, які містять особливі фрагменти деяких хвороботворних бактерій. Бактерії обрано саме ті, що найчастіше спричиняють пневмонії та бронхіти. А фрагменти, який в лабораторних умовах виділяють із клітин бактерій — саме ті, що відповідають за формування імунної відповіді організму.

Бактеріальні лізати бувають механічними і хімічними. Легко зрозуміти, що в першому випадку клітини бактерій обробляють механічно, отримуючи необхідний фрагмент для створення препарату, а в другому — впливають на клітини хімічним способом. Механічні бактеріальні лізати довели свою вищу ефективність у порівнянні з хімічними баклізатами.

Під час прийому бактеріального лізату (наприклад, препарату Респіброн) слизові оболонки "навчаються" відрізняти хвороботворні бактерії, відсіч яким, ймовірно, доведеться давати восени та взимку. На відміну від популярних "засобів профілактики" застуди на зразок лимону, імбиру чи меду, Респіброн має доведену дію і — що надзвичайно важливо при підтримці імунітету у дітей – не є алергеном, яким для малечі може виявитися один із цих продуктів.

Щодо переваг у порівнянні з популярними народними засобами профілактики ГРВІ, Респіброн не просто підвищує загальний імунітет і знижує ризик захворіти на застуду чи ГРВІ під час сезонного спалаху на 60%, а й допомагає організму чинити опір 13-ти поширеним збудникам бронхітів, пневмоній та інших бактеріальних ускладнень вірусних захворювань.

Щоб отримати стійкий профілактичний ефект, Респіброн потрібно приймати трьома курсами по 10 днів із перервою 20 днів. Загалом профілактичний курс — це 30 таблеток. Однак якщо ви не подбали про профілактику завчасно, можна починати прийом Респіброна під час недуги. Він скорочує тривалість застуди на 57% і на 81% зменшує необхідність призначати антибіотики – тобто, з великою ймовірністю допомагає взагалі уникнути розвитку ускладнень.

Респіброн — надійний помічник для тих, хто хоче вберегти свою родину від застуд у період спалаху захворюваності. Починайте приймати Респіброн, коли тепло, щоб не хворіти, коли стане холодно!