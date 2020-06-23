Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 авіакомпанії з різних країн світу припинили продаж алкоголю на борту літаків.

Це роблять для того, щоб мінімізувати взаємодію між екіпажем і пасажирами та створити більш безпечну подорож для усіх, пише CNN.

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Адже пасажир у салоні літака постійно має перебувати в масці, окрім того, коли їсть і п’є. Тому це хороший спосіб продовжити перебування пасажирів у масках.

Ірландський лоукостер Ryanair, який літає з України, вже змінив правила. Вся їжа тепер має бути замовлена та упакована попередньо, а алкоголь до меню не входить.

Продавати спиртне під час польоту не будуть також easyJet та Virgin Australia, KLM у Європі, Delta Air Lines і American Airlines у США, австралійський авіаперевізник Virgin Australia та гонконзький Cathay Pacifi.

British Airways заборонили продаж алкоголю тільки в економічному класі. Українські авіакомпанії таких заяв поки не озвучували.

Куди можна полетіти з України

Українські туристи зможуть виїхати на іноземні курорти після 1 липня. Нараз готові прийняти українців наразі лише в 5 країнах: США, Албанії, Туреччині, Білорусі й Великій Британії.

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, повинні пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



Які країни відкрили кордони для України / Інфографіка 24 каналу