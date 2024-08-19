Атопічний дерматит у дітей може призвести до іншого серйозного захворювання

Двадцятирічне дослідження продемонструвало, що атопічний дерматит має не лише фізичні незручності та естетичні проблеми. Це захворювання також пов'язують із психологічними труднощами у підлітків, включаючи депресивні стани та інтерналізовану поведінку, коли підліток стає замкнутим, відчуває низьку самооцінку та тривожність.

Атопічний дерматит, або екзема, викликає запалення шкіри, свербіж та лущення. Це хронічне захворювання найчастіше починається у дитинстві та може продовжуватися протягом усього життя, тому що повністю вилікувати його неможливо. У розвинених країнах поширеність атопічного дерматиту варіюється від 10 до 20%.

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Нове дослідження екземи

Попередні дослідження вже вивчали зв'язок між атопічним дерматитом та депресією, тривожністю та поведінковими проблемами, проте в основному серед дорослих. Дослідники з Медичної школи Перельмана при Пенсільванському університеті підсумували результати найширшого та тривалого дослідження, оцінюючи довгостроковий вплив екземи на психіку дітей.

Дослідження стартувало у 1990 році та включало 11 тисяч дітей з діагнозом атопічний дерматит. Протягом дослідження вчені регулярно оцінювали тяжкість захворювання в учасників. Рівень депресії оцінювався за п'ятибальною шкалою на основі опитувань батьків дітей віком від 10 до 18 років.

Екзема викликає депресію

Результати показали, що у 10 років депресію зафіксували у 6% учасників, а до 18 років її поширеність зросла до 21,6%. Дівчатка страждали від депресії частіше за хлопчиків (56,8% проти 42,8%).

Дослідники виявили зв'язок між депресією та важкою формою дерматиту, тоді як легкі та помірні форми були пов'язані з поведінковими проблемами вже з чотирирічного віку. Вчені припускають, що це може бути обумовлено погіршенням якості сну через фізичний дискомфорт, викликаний екземою.

Автори наголошують на важливості вивчення впливу нових методів лікування атопічного дерматиту на якість сну та психічне здоров'я дітей.