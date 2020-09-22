Хоч аспірин відомий своїми протизапальними властивостями, експерти закликають не використовувати його для лікування вугрів.

Аспірин – це ацетилсаліцилова кислота. Так, назва схожа на "саліцилову кислоту", яку використовують для лікування вугрів, але це різні молекули, повідомляє Healthline.

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Аспірин – це пероральний препарат, який використовують для зниження болю, а також проти лихоманки або запалення. Він не ніяк не може очистити пори шкіри, не виводить шкірне сало і не має жодного доведеного впливу на запобігання майбутнім висипанням.

Однією з головних переваг саліцилової кислоти для лікування вугрів є те, що вона розчиняється в жирі. Це дозволяє їй проникати крізь шкіру, потрапити до жирових залоз, "розблокувати" пори та зменшити вироблення шкірного сала.

А ось ацетилсаліцилова кислота (аспірин), особливо при самостійному застосуванні в домашніх умовах, може ще більше травмувати шкіру. Важливо усвідомлювати, що аспірин – це кислота. Тож її застосування в нерегульованій концентрації може призвести до хімічних опіків, сухості та подразнення.

Маска з аспірину може призвести до того, що препарат потрапить у кровообіг. Це може викликати системні побічні ефекти в алергіків.

Висновок: подрібнений аспірин на обличчі приносить більше шкоди, ніж користі.