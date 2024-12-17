Аптеки використовують маркетингові маніпуляції, потрібен контроль держави: аналіз від ЗМІ

Фармацевтичний ринок України проживає складну ситуацію. З одного боку, швидко росте кількість аптек, що створює ілюзію вільного вибору ліків для споживачів та здорової конкуренції для учасників ринку. Насправді ж ринок монополізований, а в самих аптек розв'язані руки для того, аби спекулювати маркетинговими хитрощами із просування сумнівних для покупців ліків.

Як повідомляє 24 Канал, про це йдеться в аналізі видання "Телеграф".

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Як зазначається, українське законодавче поле взагалі не обмежує власників аптек у маніпулятивних маркетингових прийомах.

Аптеки використовують маркетингові договори, за якими вони отримують винагороди за просування певних препаратів, незалежно від їхньої медичної доцільності. Механізм працює так: виробник продає препарат за фіксованою європейською ціною, повертає аптекам знижку у 30% і це дозволяє аптекам продавати препарат дешевше, ніж у конкурентів.

Для споживача це виглядає як нібито ідеальна ситуація, бо він знає, що у конкретній аптеці він купить ліки набагато дешевше, ніж в іншій. Але це вигідно лише на перший погляд, бо цей механізм не тільки не розв'язує проблему доступності, а й створює додаткові ризики для споживачів, аптек та ринку в цілому,

– йдеться у публікації.

Наприклад, у різних аптеках таблетки коштують від 1209 гривень до 2670 гривень. Контролю за роздрібною націнкою немає. У результаті це дискримінує покупців: залежно від географії одна людина змушена купувати той самий препарат вдвічі дорожче, ніж інший покупець в іншому населеному пункті.

Маркетингові договори створюють дискримінацію на ринку. Аптеки отримують знижки залежно від обсягів продажів або умов договорів, що ускладнює конкуренцію для менших гравців. Крім того, незрозуміло, чому знижка у 30% не надається напряму дистриб'юторам, які могли б забезпечити однакові умови для всіх аптек та споживачів. Це доводить, що механізм маркетингових договорів спрямований на посилення позицій великих аптечних мереж, а не на користь кінцевих споживачів,

– йдеться в аналізі.

Рішенням для України мав би стати суворий контроль держави над прозорістю угод між виробниками, дистриб'юторами та аптеками. Дуже важливою є освітня кампанія для споживачів: ліки треба вибирати на основі реальних потреб та медичної доцільності, а не піддаватись на маркетинговий вплив.

В ідеалі має бути запроваджена заборона на маркетингові договори, що за правильного підходу дозволить запровадити прозорі механізми ціноутворення, підсумовує видання.