Знайшли нові ефективні ліки проти хропіння

Нове дослідження показало, що препарат, який раніше застосовувався для лікування депресії, може зменшити тяжкість обструктивного апное уві сні.

Це дослідження відкриває подальші шляхи для розробки майбутніх медикаментозних методів лікування, спрямованих на величезну кількість людей, які не можуть переносити поточні методи лікування апное уві сні, такі як апарати постійного позитивного тиску в дихальних шляхах.

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Дослідження нових ліків проти апное

Нещодавні дослідження показали, що комбінація ліків ребоксетину та оксибутиніну, які раніше використовувалися для непов’язаних між собою станів, може бути ефективним засобом лікування обструктивного апное сну, але може викликати побічні ефекти. Науковці хотіли побачити, чи ребоксетин сам по собі може бути ефективним, і оцінити, як саме він змінює дихання під час сну.

Команда провела подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване, багатоцентрове перехресне дослідження за участю 16 осіб, які мали обструктивне апное уві сні. Вони протестували разові дози ребоксетину в порівнянні з комбінацією ребоксетину та оксибутиніну або плацебо.

Відомий антидепресант допомагає при апное

Результати показали, що ребоксетин сам по собі може зменшити тяжкість апное уві сні. Науковці виявили, що препарат зменшив тривалість випадків на годину, а також покращив рівень кисню, тоді як додавання оксибутиніну не призвело до додаткових покращень.

Вчені також використали найсучасніший обчислювальний метод, щоб визначити, як препарат стабілізує дихання під час сну, що дозволяє визначити, яким пацієнтам препарат може бути найбільш корисним у майбутньому.

Висновки команди представляють перші докази того, що ребоксетин сам по собі зменшує тяжкість апное уві сні, і дає можливість глибше зрозуміти роль інгібіторів зворотного захоплення норадреналіну на стабільність верхніх дихальних шляхів під час сну.