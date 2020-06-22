На Львівщині знову зафіксували антирекорд кількості хворих на COVID-19. За останню добу хворобу підтвердили у 200 осіб. Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що є 2 причин таких показників.

Причини антирекорду COVID-19 на Львівщині

Міський голова розповів в ефірі 24 каналу, що є 2 причини поганої статистики захворювання у Львівській області:

Відкриті кордони, внаслідок чого існує велике скупчення людей;

Загальна розслабленість. Люди припинили дотримуватись обмежень.

Садовий запевнив, що саме друга причина є основною. "В нас по телебаченню показують картинки з пляжів, як усі відпочивають. Як ви хочете після цього заставити людей носити маски й бути обережними? Всі чомусь вважають, що пандемія минула", – сказав мер Львова.

За його словами, якщо у європейських країнах з'являються нові хворі, то там запроваджують суворі обмеження. При цьому, влада одразу дає компенсаторні механізми для бізнесу та людей.

У нас немає такої можливості. Нам підходить "шведський" варіант: щоб працювала економіка і була пряма відповідальність кожного з нас за здоров'я своє та рідних. Непроста ситуація, але іншого варіанту немає,

– запевнив Андрій Садовий.

Степанов відзначив роботу львівських медиків, – Садовий

Сьогодні, 22 червня 2020 року, у Львів приїжджав з робочим візитом міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Андрій Садовий зазначив, що у них відбулась серйозна нарада.

Мені приємно, що міністр відзначив роботу львівських медиків. Він об'їздив дуже багато медустанов, це була активна зустріч,

– сказав мер.

Садовий розповів, що у Степанова виникли зауваження до роботи лабораторного центру, який є у підпорядкуванні МОЗ. Саме там роблять ПЛР-тестування. Мер Львова висловив сподівання, що в установі тепер відбудуться серйозні позитивні зміни.

Також мер Львова зауважив, що усі львівські медустанови готують до можливості приймати хворих на COVID-19.