Дослідження, опубліковане у журналі Cell, підкреслює, що подібна незвичайна методика ставить перед вченими етичні дилеми, передає 24 Канал.

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Сучасні недоліки антидотів

Сьогодні протиотрути отримують шляхом введення тваринам (найчастіше коням) невеликих доз зміїної отрути, а потім виділяють отримані антитіла. Такий підхід дозволяє створювати сироватки проти обмеженої кількості видів змій, до того ж "чужорідні" антитіла нерідко провокують важкі алергічні реакції у людей.

Завдання науковців – створити універсальну протиотруту, яка діяла б проти більшості небезпечних змій. Попри різноманіття видів (близько 650), токсини їхньої отрути належать лише до десяти основних класів, що робить подібний підхід реалістичним.

Новий антидот

Спочатку дослідники шукали сміливців, які часто мають справу з отруйними зміями, і врешті почули про Тіма Фріде, який не тільки пережив сотні укусів, але й сам собі вводив дози різних отрут.

Дотримуючись усіх етичних вимог й отримавши згоду самого Тіма, науковці взяли кілька зразків його крові, в якій містилася велика "бібліотека" імунних клітин та антитіл. Для посилення ефективності до них додали вареспладіб – інгібітор ферментів, що руйнують тканини.

Експериментальний коктейль успішно захистив мишей навіть від смертельних доз отрути 19 найнебезпечніших змій родини аспідових.

Проте навіть попри успішні результати, питання етики й можливості промислового масштабування виробництва людських антитіл залишаються відкритими.