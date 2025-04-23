Антибіотики підвищують ризик небезпечних хвороб

Вчені з’ясували, що приймання антибіотиків дітьми віком до 2 років пов’язаний із підвищеним ризиком виникнення різних захворювань. Це підкреслює необхідність обережного використання антибіотиків у ранньому віці, аби мінімізувати можливі наслідки для здоров’я в майбутньому.

У рамках дослідження були вивчені дані понад мільйона дітей, а також проведено порівняльний аналіз між братами та сестрами, що дозволило врахувати вплив генетичних та екологічних чинників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of Infectious Diseases.

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Антибіотики підвищують ризик захворювань

Було встановлено, що діти, які приймали антибіотики до досягнення двох років, частіше стикалися з такими проблемами, як астма, харчова алергія та алергічний риніт. Крім того, була виявлена залежність між частотою приймання антибіотиків і ризиком розвитку цих захворювань, що вказує на ефект доза – реакція.

Також дослідники виявили можливий зв’язок із ризиком розумової відсталості, проте не знайшли доказів зв’язку з аутизмом, діабетом 1 типу та тривожними розладами.

Нераціональне використання антибіотиків

Цікаво, що згідно з дослідженням 2020 року, щонайменше 25% дітей у лікарнях отримували антибіотики без реальної потреби. У багатьох випадках препарати призначалися для лікування вірусних інфекцій, які не не лікуються антибіотиками. Цей факт акцентує проблему необґрунтованого призначення ліків.

Порушення мікробіому на ранніх стадіях життя може суттєво вплинути на формування імунної системи, роблячи дітей більш вразливими до астми та алергій. Висновки дослідження підтверджуються порівнянням між братами та сестрами: навіть за схожих генетичних та екологічних умов діти, які частіше приймали антибіотики, мали вищий ризик астми.

Фахівці наполегливо рекомендують лікарям і батькам відповідальніше ставитися до призначення та приймання антибіотиків.