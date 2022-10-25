Бджоли схвалюють: створено першу у світі вакцину для комах

Міжнародні дослідники розробили першу у світі вакцину для бджіл. Препарат покликаний захищати комах від інфекції.

Вакцину для бджіл розробила американська біотехнологічна компанія у співпраці з австрійськими вченими. Однак, препарат ще проходить регулятивну перевірку.

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Як працює вакцина та від чого вона може захистити

Розробники зазначили, що препарат покликаний захищати комах від американського гнильця. Це інфекційна хвороба, під час перебігу якої личинка молодняку перетворюється на гнилу масу.

Цікаво, якщо у бджолярів виникли підозри на гнилець, експерти радили обробляти рій антибіотиками. Однак, за заявами творців вакцини, препарат взагалі допоможе уникнути інфекції.

Вакцина являє собою ослаблену бактерію. Потрапляючи до організму бджолиної матки, препарат запускає вироблення специфічного імунітету для личинок, яких вона народить.

Науковці запевняють, що фрагменти "мертвої" бактерії потрапляють у бджолину матку один раз із їжею. Мовляв, цього достатньо, аби викликати імунну реакцію.

Ми змогли добитися, щоб личинки були значно стійкішими до гнильцю після того, як їхня матка була вакцинована, ніж потомство контрольної матки, яка отримувала плацебо. Таке лікування відкриває нові перспективи боротьби з серйозними захворюваннями комах,

– підкреслили розробники вакцини.

Дослідники анонсували, що вакцина має бути доступна для споживачів у США та Європі з 2023 року.

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