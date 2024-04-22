Чому після алкоголю зникає памʼять

Вчені виявили три ключові фактори, які сприяють виникненню алкогольної амнезії, відомої як "блекаут". Це явище, при якому після вживання спиртного людина стикається з пробілами в пам'яті, є поширеним наслідком споживання алкоголю.

Метою дослідників з факультету поведінкового здоров'я Університету Пенсільванії було визначити, чи можна передбачити виникнення алкогольних побілів у пам'яті на підставі інформації про патерни споживання алкоголю.

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Згідно з дослідженням 2022 року, близько 80% з 1700 опитаних студентів коледжів зіткнулися хоча б з одним епізодом алкогольного блекауту. Попри те, що при цьому людина продовжує взаємодіяти зі своїм оточенням, вранці вона може повністю або частково забути про деталі минулого вечора.

Нове дослідження алкоголю

Алкогольні прогалини в пам'яті можуть супроводжуватися психічними та поведінковими порушеннями через споживання алкоголю, тому розуміння причин таких прогалин може допомогти у запобіганні шкоді від зловживання.

Дослідники використовували спеціальні датчики BACtrack Skyn для вимірювання трансдермальної концентрації алкоголю. Замість того, щоб покладатися тільки на самозвіти учасників дослідження, ці датчики дозволяли отримати біомаркери інтоксикації в реальному часі.

У дослідженні взяли участь 79 студентів зі сходу США, схильних до "ризикованого" вживання алкоголю. Щодня вони заповнювали анкети, в яких зазначали, чи пили вони вчора і, чи пам'ятають події минулого вечора.

Фактори, які впливають на алкогольну амнезію

У ході дослідження вчені зафіксували 486 епізодів вживання алкоголю та 147 епізодів амнезії. Аналізуючи ці дані, дослідники виявили три біомаркери інтоксикації алкоголем, здатні передбачити ймовірність "блекауту".

Дослідження показало, що швидкість наростання інтоксикації, досягнення піка та тривалість вживання алкоголю відіграють ключову роль у виникненні алкогольних прогалин у пам'яті.

Щоб знизити ризик провалів у пам'яті, важливо враховувати те, як людина вживає алкоголь, а не лише його кількість. Для прогнозування алкогольної амнезії важлива і швидкість інтоксикації, і її пікові значення, і час, протягом якого вживають алкоголь,

– зазначили вчені.

Однак, дослідники окреслили кілька обмежень свого дослідження, включаючи невеликий розмір вибірки, більшість учасників якої були білими та жіночої статі. Крім того, тривалість експерименту становила лише один місяць.