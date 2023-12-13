Чи може алергія перерости в астму
Джерело:AAFA
Алергія та астма відрізняється своїми проявами, лікуванням та прогнозами. Іноді з часом алергія перетворюється на алергічну бронхіальну астму. Тригером цього є постійний або частий контакт з алергеном.
Алергія виникає, коли організм сприймає певну речовину – алерген як загрозу. Він може міститися в харчах (наприклад, арахісі, полуниці, креветках), ліках, пилу, пилку та багатьох інших предметах.
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Як алергія стає астмою
Тип алергії залежать від виду алергену, виникає при контакті з ним і може впливати на різні частини тіла – шкіру, органи травлення та органи дихання. Симптоми варіюються від досить нешкідливого чхання і нежиті до небезпечного стану – анафілактичного шоку.
Астма, на відміну від алергії, порушує роботу органів дихальної системи – бронхів і легенів. При алергічній астмі вдихання алергену призводить до звуження просвіту бронхів і, як наслідок, до епізодів утрудненого дихання. Під час астматичного нападу люди зазвичай скаржаться на труднощі з видихом. Крім того, симптоми астми: кашель, особливо нічний або ранковий, хрипи та задишка.
Попри те, що алергія та астма є різними захворюваннями, вони базуються на подібному механізмі роботи імунітету, найчастіше пов'язаному з виробництвом певних антитіл – імуноглобулінів класу Е (IgE). Поширений серед лікарів термін "атопічний марш" означає поступову зміну одного IgE-асоційованого захворювання на інше.
Простіше кажучи, дитина з атопічним дерматитом може перетворитися на школяра з атопічним дерматитом та алергією, а він – на студента з дерматитом, алергією та астмою. Постійний або повторюваний контакт з алергенами лише прискорює такий перехід.
Як зупинити перетворення алергії в астму
Отже, найкращим захистом від розвитку алергічної астми є боротьба з алергією. Що можна зробити?
- Обмежити або повністю виключити контакт з алергенами. Можливо, відмовитися від їжі легше, ніж перестати виходити на вулицю під час цвітіння. Але і в такому випадку можна зменшити алергенне "навантаження" – промивати ніс, прати одяг і приймати душ після прогулянки.
- Не ігноруйте симптоми алергії та використовуйте ліки, які призначив ваш лікар. Це можуть бути антигістамінні, стероїди або антилейкотрієни. Останні, до речі, також використовуються для лікування астми.
- Спробуйте алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ) після консультації з лікарем. АСІТ є ефективним способом зниження надмірної чутливості імунітету. Він полягає в тому, щоб поступово збільшувати дозу введеного алергену і змусити організм звикнути до нього.
На жаль, не завжди легко відрізнити симптоми алергії від перших ознак астми, і навіть дотримання всіх профілактичних заходів не може гарантувати успіху. Тому важливо звернутися до лікаря-пульмонолога та алерголога, які можуть правильно діагностувати астму та розробити план лікування.