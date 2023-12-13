Чи може алергія перерости в астму

Алергія та астма відрізняється своїми проявами, лікуванням та прогнозами. Іноді з часом алергія перетворюється на алергічну бронхіальну астму. Тригером цього є постійний або частий контакт з алергеном.

Алергія виникає, коли організм сприймає певну речовину – алерген як загрозу. Він може міститися в харчах (наприклад, арахісі, полуниці, креветках), ліках, пилу, пилку та багатьох інших предметах.

Також на тему Алергія на холод: що це, чому виникає та як лікувати

Як алергія стає астмою

Тип алергії залежать від виду алергену, виникає при контакті з ним і може впливати на різні частини тіла – шкіру, органи травлення та органи дихання. Симптоми варіюються від досить нешкідливого чхання і нежиті до небезпечного стану – анафілактичного шоку.

Астма, на відміну від алергії, порушує роботу органів дихальної системи – бронхів і легенів. При алергічній астмі вдихання алергену призводить до звуження просвіту бронхів і, як наслідок, до епізодів утрудненого дихання. Під час астматичного нападу люди зазвичай скаржаться на труднощі з видихом. Крім того, симптоми астми: кашель, особливо нічний або ранковий, хрипи та задишка.

Попри те, що алергія та астма є різними захворюваннями, вони базуються на подібному механізмі роботи імунітету, найчастіше пов'язаному з виробництвом певних антитіл – імуноглобулінів класу Е (IgE). Поширений серед лікарів термін "атопічний марш" означає поступову зміну одного IgE-асоційованого захворювання на інше.

Простіше кажучи, дитина з атопічним дерматитом може перетворитися на школяра з атопічним дерматитом та алергією, а він – на студента з дерматитом, алергією та астмою. Постійний або повторюваний контакт з алергенами лише прискорює такий перехід.

Як зупинити перетворення алергії в астму

Отже, найкращим захистом від розвитку алергічної астми є боротьба з алергією. Що можна зробити?

Обмежити або повністю виключити контакт з алергенами. Можливо, відмовитися від їжі легше, ніж перестати виходити на вулицю під час цвітіння. Але і в такому випадку можна зменшити алергенне "навантаження" – промивати ніс, прати одяг і приймати душ після прогулянки. Не ігноруйте симптоми алергії та використовуйте ліки, які призначив ваш лікар. Це можуть бути антигістамінні, стероїди або антилейкотрієни. Останні, до речі, також використовуються для лікування астми. Спробуйте алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ) після консультації з лікарем. АСІТ є ефективним способом зниження надмірної чутливості імунітету. Він полягає в тому, щоб поступово збільшувати дозу введеного алергену і змусити організм звикнути до нього.

На жаль, не завжди легко відрізнити симптоми алергії від перших ознак астми, і навіть дотримання всіх профілактичних заходів не може гарантувати успіху. Тому важливо звернутися до лікаря-пульмонолога та алерголога, які можуть правильно діагностувати астму та розробити план лікування.