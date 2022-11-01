Чи можна людям з діабетом пити алкоголь: нове дослідження

Американська кардіологічна асоціація (AHA) оприлюднила результати першого великомасштабного дослідження, спрямованого на виявлення взаємозв'язку між вживанням алкоголю, діабетом та гіпертонією.

Нове дослідження діабету

У цьому дослідженні взяли участь понад десять тисяч осіб, у яких за 10 років до початку дослідження діагностували діабет другого типу. Середній вік учасників становив 63 роки. Попередні дослідження показували, що надмірне вживання алкоголю пов'язане з високим кров'яним тиском, проте зв'язок помірного вживання з гіпертонією у діабетиків досі не встановили.

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Учасників розділили на чотири групи за кількістю вживання алкоголю: ті, що не п'ють взагалі, слабо п'ють (1 – 7 порцій алкоголю на тиждень), помірно п'ють (8 – 14 порцій на тиждень) і, нарешті, сильно п'ють (15 і більше порцій на тиждень).

Під порцією алкоголю автори дослідження мали на увазі еквівалент 350 мілілітрів пива, 140 мілілітрів вина або 40 мілілітрів міцних напоїв.

В учасників вимірювали артеріальний тиск з урахуванням додаткових факторів ризику, таких як куріння, ожиріння або високий рівень холестерину. Якщо учасники приймали будь-які препарати зниження тиску, вчені робили відповідні поправки.

Навіть помірне вживання алкоголю шкідливе для людей з діабетом

Результати дослідження показали, що легке вживання алкоголю не впливає на підвищення тиску.

Помірне вживання алкоголю збільшує ризик підвищення артеріального тиску на 79%, ризик розвитку гіпертонії першого ступеня – на 66%, другого ступеня – на 62%.

Надмірне вживання – на 91, 149 та 204% відповідно.

Артеріальний тиск оцінювали за шкалою Американської кардіологічної асоціації: нижче 120/80 – нормальний, 120-130/80 – підвищений, 130-140/80-90 – гіпертонія першого ступеня, вище 140/90 – гіпертонія другого ступеня.

Таким чином, споживання 8 або більше порцій алкогольних напоїв на тиждень серйозно підвищує у людей з діабетом ризик розвитку гіпертонії. Вчені рекомендують діабетикам змінити свій спосіб життя і знизити вживання алкоголю, особливо якщо вони не в змозі контролювати свій кров'яний тиск.