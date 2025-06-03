Під "роздачу" потрапила, зокрема, масштабна програма вартістю 258 мільйонів доларів, яка була рушієм прогресу у створенні вакцини, про це повідомляє The New York Times, передає 24 Канал.

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Зупинка розробки вакцини проти ВІЛ

Як стало відомо, Національний інститут охорони здоров’я США (NIH) поінформував про зупинку проєкту два провідних наукових центри – Університет Дюка та Інститут Скріппса.

Закриття цієї програми стало черговим епізодом у серії скорочень, які торкнулися досліджень і профілактики ВІЛ-інфекції. NIH також призупинив фінансування клінічних випробувань вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna.

Я глибоко розчарований тим, що на цьому критичному етапі ми втрачаємо підтримку таких успішних проєктів,

– зізнається імунолог Денніс Бертон, який керував програмою у Scripps.

Фахівці з охорони здоров’я попереджають: подібні скорочення можуть звести нанівець багаторічний прогрес у боротьбі з ВІЛ. "Це абсолютно недалекоглядне рішення", – підкреслює Мітчелл Уоррен, виконавчий директор організації AVAC, яка займається профілактикою ВІЛ.

Скорочення витрат на боротьбу з ВІЛ у США

Цікаво, що під час першої каденції Дональд Трамп підтримував програми з подолання ВІЛ-епідемії у США. Однак з початком другого терміну федеральна підтримка суттєво скоротилася – кілька життєво важливих грантів, у тому числі на дослідження профілактичних препаратів PrEP, були скасовані.

Крім того, була ліквідована низка структур, які займалися профілактикою ВІЛ у Центрах із контролю та профілактики захворювань, а також зупинено виплати в межах президентської програми Pepfar – глобальної ініціативи США, яка фінансує лікування ВІЛ-інфекції у країнах Африки та інших регіонах, що розвиваються. Йдеться про гранти розміром 7,5 мільярдів доларів.

Після хвилі критики Держдепартамент США дозволив відновлення програм лікування, однак фінансування профілактичних заходів залишилося під питанням.

Протягом останніх семи років науковці з Scripps та Duke University вели передові дослідження так званих широко нейтралізуючих антитіл – речовин, які, за даними експериментів на тваринах, здатні забезпечити тривалий захист від низки штамів ВІЛ. Але тепер, за словами Мітчелла Уоррена, припинення роботи цих команд може означати відсутність нових розробок для клінічних випробувань у найближчі роки.