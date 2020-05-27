У Львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 90 медпрацівників захворіли на коронавірусну хворобу. Близько 30 з них госпіталізували, решта – лікуються вдома.

Серед хворих – 40 лікарів, 36 медсестер і 14 молодших медсестер. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, пише ZAXID.NET.

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За даними пресслужби, 27 медпрацівників наразі перебувають у лікарнях, їхній стан середньої важкості. Чітко відстежити шлях зараження складно, адже зараження медиків можливі і від пацієнтів, і поза лікарнею.

Також за словами директора лікарні Олега Самчука у лікарні дуже великий наплив пацієнтів не лише зі Львова, а й з усієї області.

Пацієнти поступають надзвичайно важкі, яким потрібна невідкладна допомога. Тож лікарі, рятуючи життя хворих, заражаються самі,

– зазначив Самчук.

Як приклад, у лікарні розповіли про пацієнта з інфарктом у стані клінічної смерті й те, що обстежувати пацієнта на коронавірус не було коли – лікарі рятували його життя, ризикуючи захворіти.

Станом на 27 травня у Львові COVID-19 виявили у 1443 людей, серед яких 43 хворих померли.

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