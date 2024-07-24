У Львові врятували дівчинку від рідкісної недуги кишківника
Джерело:Перше медичне об'єднання Львова
У Львові прооперували 8-річну дівчинку з рідкісною вадою кишківника — хворобою Гіршпрунга. Дитина усе своє свідоме життя страждала на кишкову непрохідність, а тепер може здійснити свою давню мрію — з'їсти піцу.
Операцію провели фахівці львівської лікарні Святого Миколая. У Першому медичному об'єднанні Львова розповіли історію хвороби дівчинки.
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Вроджена вада заважала жити
8-річна Таїса з Рівненщини все своє життя страждала від закрепів і нудоти. Дівчинка не могла самостійно ходити в туалет, сувора дієта не допомогала, а фізична активність викликала біль та нудоту.
Проблеми з кишківником почалися, коли дівчинці було лише 2 роки. Відтоді її турбувала кишкова непрохідність, яку доводилося лікувати тричі на рік у медзакладі.
І нарешті дитина отримала шанс на нормальне життя.
"Мама Таїси знайшла в інтернеті жінку, дитина якої також страждала від подібних симптомів. Однак в Лікарні Святого Миколая хворобу вилікували",– розповіли у пресслужбі медзакладу.
Тая отримала шанс на видужання у Львові / Фото Першого медичного об'єднання Львова
Діагноз – хвороба Гіршпрунга
Після обстеження маленької Таї медики спростували хибні діагнози і встановили хворобу Гіршпрунга.
Аналіз зразка тканини показав, що приблизно 15% товстої кишки бракувало нервових вузлів та волокон.
Оскільки захворювання вроджене, то боротися нам доводиться з природою. А це непросто. Утім ми маємо успішний досвід допомоги пацієнтам з цією рідкісною недугою,
— розповіла Галина Курило, кандидатка медичних наук та хірургиня Лікарні Святого Миколая.
Операція минула успішно
Оперативне втручання провели мініінвазивно: через чотири проколи в животі по 5 міліметри. Медики видалили уражену ділянку кишківника, а здорові частини з'єднали між собою.
Уже на другий день після операції дівчинка змогла самостійно сходити в туалет. Наразі дівчинка повністю здорова і нарешті зможе здійснити свою мрію – з'їсти піцу.