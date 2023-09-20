8 низьковуглеводних овочів, які ви просто зобов'язані додати до свого раціону

Попри те, що вуглеводи є важливими поживними речовинами та основним джерелом енергії для організму, іноді скорочення їх споживання може бути корисним. Ба більше, потрібно розуміти, що вибір вуглеводів теж має бути правильним, адже якщо говорити про вуглеводи, які містяться у булці, і ті, якими багаті овочі – різниця буде колосальна.

Так, людям із певними захворюваннями, такими як діабет, інсулінорезистентність та метаболічний синдром, потрібно бути обережними зі споживанням вуглеводів. Як наситити організм енергією, але при цьому не переборщити – розповідаємо далі.

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Важливо розуміти, що уникати вуглеводів взагалі – не потрібно, варто радше зосередитися на типі та кількості вуглеводів, а також на тому, з чим ви їх поєднуєте. Саме це допоможе контролювати рівень цукру в крові.

Тож, у цій статті зосередимось на тому, що вуглеводи можна знайти в багатьох групах продуктів, а не лише в зернових. Молочні продукти, фрукти, бобові та овочі також містять цю поживну речовину в різних кількостях.

8 низьковуглеводних овочів

Шпинат

Шпинат багатий на залізо, кальцій, магній, калій та деякі вітаміни. Це також хороше джерело фолатів, клітковини та антиоксидантів. Антиоксидант у шпинаті під назвою альфа-ліпоєва кислота, зменшує симптоми захворювань, пов'язаних з обміном речовин, і діабетичної нейропатії.

Шпинат зручно і корисно додавати в омлети, супи і салати або злегка обсмажувати його з часником і оливковою олією як теплий гарнір

За даними Міністерства сільського господарства США, чашка сирого шпинату містить лише один грам вуглеводів.

Капуста

Капуста – це джерело вітамінів і мінералів, а також містить чимало селену – незамінного мінералу, який допомагає організму виробляти антиоксидантні ферменти. А саме антиоксидантні ферменти допомагають запобігти пошкодженню клітин.

Узагалі листова зелень є ідеальним доповненням для людей з діабетом. Знову ж таки через низький вміст вуглеводів і мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка капусти містить менше грама вуглеводів.

Цвітна капуста

Ви точно бачили геніальний спосіб приготування цвітної капусти – стейки. Це точно корисніше, ніж свинний стейк, і що головне – корисно. Цвітна капуста багата на такі поживні речовини, як фолати, калій, клітковина та вітаміни С і К. Крім цього, цвітна капуста багата на біодоступний антиоксидант – протокатехінову кислоту. А ще цей овоч корисний для здоров'я серця.

Одна чашка нарізаної цвітної капусти містить трохи понад 5 грамів вуглеводів.

Кабачки

Кабачки є досить хорошим джерелом вітаміну С, калію та фолатів. Вони також низькокалорійні і містять клітковину, яка допомагає травленню. Крім того, через низький вміст вуглеводів, кабачки не підвищують рівень цукру в крові.

За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка варених кабачків містить менше 5 грамів вуглеводів.

Артишоки

Якщо вам важливо окрім вуглеводів перекрити потребу організму в клітковині, артишоки дуже гарний варіант.Артишоки містять більше клітковини, ніж більшість інших овочів у цьому списку, — понад 8 грамів на чашку серцевини, згідно з даними USDA.

Броколі

Овоч багатий вітамінами С і К, клітковиною, фолієвою кислотою і калієм — 6 грамів на чашку (у сирому і нарізаному вигляді), згідно з даними USDA, крім того, броколі належить до родини капусти, відомої своїми значними перевагами для здоров'я.

Броколі багаті на селен і має протидіабетичну дію, оскільки зменшують запалення в організмі.

Спаржа

Спаржа — ще один овоч з низьким показником глікемічного навантаження – 1. Тобто, це один із овочів із найбільшим вмістом клітковини і найменшим вмістом вуглеводів.

Брюссельська капуста

Клітковина не тільки допомагає контролювати рівень цукру в крові, але й має безліч інших переваг. Брюссельська капуста містить менше вуглеводів, але багата на клітковину.

Одна чашка сирої брюссельської капусти містить менш як 8 грамів вуглеводів і майже 4 грами клітковини, згідно з даними Міністерства сільського господарства США.