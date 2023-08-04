Чому постійно хочеться сексу: 8 головних причин

Статевий потяг у всіх різний. Тому тижневого чи місячного плану щодо сексу та мастурбації у людей не існує. Тож будь-яка кількість разів, яка не заважає – вважається прийнятною.

Якщо ви або ваш партнер хочете сексу кілька разів на день, але на відмову реагуєте спокійно, то, швидше за все, все добре. Раптовий підйом лібідо може насторожувати, але часто пов'язані з цілком безневинними причинами. А невгамовне бажання, яке неможливо контролювати, можливо, натякає на серйозні проблеми.

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Чому сексу хочеться більше

Якщо останнім часом ви самі себе не впізнаєте, проаналізуйте, коли у вас був останній секс, що у вас за стосунки і як ви почуваєтеся. Жінкам додатково варто задуматися, яка зараз фаза циклу і чи не настала вагітність.

Через нові відносини

Коли ми закохуємось, нас захльостує енергія нових відносин. Її джерело – гормональний коктейль, який постійно виробляє мозок закоханого. Ударні дози дофаміну, адреналіну та норадреналіну викликають ейфорію. А надлишок тестостерону у чоловіків та естрогену у жінок породжує сильний сексуальний потяг.

Через покращення психічного стану

Якщо ви довго страждали від якогось захворювання, наприклад від депресії, то, швидше за все, ваш потяг зник. А у той момент, коли проблема відступила, лібідо різко зросло. Це не означає, що воно стало надто високим. Просто так здається, якщо порівнювати із тим, що було.

Через овуляцію

Більшість жінок дітородного віку мають збільшення сексуального збудження безпосередньо перед овуляцією – тобто коли шанси завагітніти максимальні. Лібідо перебуває на піку приблизно 6 днів.

Через вагітність

У другому триместрі вагітності, тобто з 13 по 27 тиждень включно, організм жінки виробляє рекордні дози естрогену, який посилює прилив крові до статевих органів та сприяє виділенню природного мастила. В результаті сексу може хотітися якщо і не завжди, то дуже часто.

Коли бажання стає проблемою

Якщо бажання настільки сильне, що створює проблеми людині чи оточуючим, то, швидше за все, проблема серйозніша.

Через гормональні порушення та дисбаланс хімічних речовин

Підвищення рівня тестостерону та деяких нейротрансмітерів (серотонін, дофамін , норепінефрін) іноді може викликати неконтрольовану сексуальну поведінку.

Через пухлини та неврологічні захворювання

Пухлини мозку або новоутворення, які виробляють гормони, а також деякі неврологічні захворювання, такі як епілепсія та деменція, можуть проявлятися гіперсексуальною поведінкою.

Через прийом нових ліків

Деякі ліки, наприклад, препарати для лікування хвороби Паркінсона, також викликають компульсивну сексуальну поведінку.

Через компульсивне сексуальний розлад

Гіперсексуальність – це надмірне занурення в сексуальні фантазії, які важко піддаються контролю. Воно, як і будь-які інші залежності, негативно впливає на здоров'я, кар'єру, відносини та інші сфери життя. Такий розлад може бути вродженою особливістю психіки або виникнути через причини, перераховані вище.