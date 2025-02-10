6 мільйонів смертей від СНІДу: в ООН розповіли про наслідки від припинення фінансування США

Понад шість мільйонів людей можуть померти від ВІЛ та СНІДу протягом наступних чотирьох років, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа вирішить припинити фінансування відповідних міжнародних програм.

Про це повідомило Reuters з посиланням на агентство ООН із боротьби зі СНІДом (UNAIDS), інформує 24 Канал.

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Зупинка фінансування

Хоча минулого місяця рішення про заморожування американської іноземної допомоги не торкнулося програм боротьби з ВІЛ/СНІДом, майбутнє таких ініціатив викликає чимало занепокоєнь, зазначила заступниця виконавчого директора UNAIDS Крістін Стеглінг під час пресконференції в Женеві.

20 січня, після інавгурації, Трамп запровадив 90-денне призупинення діяльності USAID – американського агентства, яке надає міжнародну допомогу. Пізніше представники Держдепартаменту США уточнили, що ці обмеження не поширюються на Президентський надзвичайний план боротьби зі СНІДом (PEPFAR), який є одним із ключових міжнародних проєктів у сфері боротьби з ВІЛ і гуманітарної допомоги.

Катастрофічні наслідки для людей з ВІЛ

Однак, за словами Стеглінг, ситуація залишається невизначеною та нестабільною. Смертність від СНІДу може зрости на 400% у разі потенційного припинення фінансування PEPFAR у період із 2025 по 2029 роки.

Це означатиме 6,3 мільйона смертей, пов’язаних зі СНІДом. Кожне скорочення чи призупинення фінансової підтримки матиме катастрофічні наслідки для всіх нас,

– наголосила вона, закликаючи країни-учасниці ООН втрутитися.

Стеглінг навела приклад Ефіопії, де через припинення фінансування США було скасовано близько 5000 контрактів із працівниками державної системи охорони здоров’я.

Вона зазначила, що найбільших проблем зазнають громадські клініки, які здебільшого повністю залежать від фінансової підтримки американського уряду. Також є побоювання, що через ці перебої пацієнти можуть припинити звертатися за лікуванням, що, своєю чергою, може сприяти зростанню кількості нових випадків ВІЛ-інфікування.

Фінансування з боку США становить основну частину бюджету глобальної програми ООН, яка здійснює діяльність у 70 країнах і спрямована на ліквідацію СНІДу до 2030 року як загрози громадському здоров’ю.

Адміністрація Трампа, своєю чергою, заявляє, що проводить перегляд усіх програм міжнародної допомоги, оцінюючи їхню відповідність політиці "Америка передусім".