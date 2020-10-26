У 5 регіонах тести на коронавірус не встигають опрацьовувати, – Ляшко
У п’ятьох українських областях не встигають перевіряти тести на COVID-19 у той день, коли вони надходять у лабораторії. Така ситуація виникла у регіонах, де наразі найбільш несприятлива ситуація з поширенням інфекції.
Про це повідомив головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо". Водночас він зауважив, що ще 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.
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Найбільша кількість залишків тестів на COVID-19 залишається після робочого дня у таких містах та регіонах:
- Харків,
- Київ,
- Суми,
- Донецька область,
- Одеська область.
Ці п'ять регіонів формують кількість залишків, і саме на ці області направлена наша підтримка вдосконалення лабораторної мережі, щоб зменшити залишки тестів,
– пояснив Ляшко.
Він зазначив, що уряд виділив 100 мільйонів гривень, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями. При цьому Ляшко додав, що залишки тестів на коронавірус, які залишаються в державних лабораторіях, планують передавати в приватні клініки.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Загальна кількість людей, які інфікувались коронавірусом в Україні зросла до 348 тисяч 924. За попередню добу виявили 5 426 нових хворих.
Найбільше їх – на Харківщині.Із загальної кількості українців, у яких діагностували COVID-19, змогли побороти хворобу 142 537 людей, що ж до кількості жертв коронавірусу, то їх кількість становить 6 464.
Активних хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня в Україні – 199 923, вони продовжують лікуватись.