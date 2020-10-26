У п’ятьох українських областях не встигають перевіряти тести на COVID-19 у той день, коли вони надходять у лабораторії. Така ситуація виникла у регіонах, де наразі найбільш несприятлива ситуація з поширенням інфекції.

Про це повідомив головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо". Водночас він зауважив, що ще 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.

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Найбільша кількість залишків тестів на COVID-19 залишається після робочого дня у таких містах та регіонах:

Харків,

Київ,

Суми,

Донецька область,

Одеська область.

Ці п'ять регіонів формують кількість залишків, і саме на ці області направлена наша підтримка вдосконалення лабораторної мережі, щоб зменшити залишки тестів,

– пояснив Ляшко.

Він зазначив, що уряд виділив 100 мільйонів гривень, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями. При цьому Ляшко додав, що залишки тестів на коронавірус, які залишаються в державних лабораторіях, планують передавати в приватні клініки.