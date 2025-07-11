Чому секс важливий для психологічного здоров'я?

У період стресу та втоми підтримувати сексуальну активність особливо корисно. Вчені зазначають: інтимні стосунки допомагають знизити рівень кортизолу – основного гормону стресу, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Згідно з дослідженнями, проведеними під час пандемії COVID-19, люди, у яких зберігалося сексуальне життя, рідше стикалися з тривожністю та депресивними станами.

Секс сприяє не тільки емоційній розрядці, а й покращує загальне самопочуття – звичайно, за умови, що ви дбаєте про безпеку: захищаєтеся від інфекцій та небажаної вагітності.

Головне правило – сексуальні стосунки завжди повинні будуватися на взаємному бажанні та згоді. Не дозволяйте собі йти на поводу у чужих очікувань – тільки ви вирішуєте, як і коли у вас трапляється близькість.

Які існують легкі пози для втомлених?

Поза "дві ложки"

Обидва партнери лягають на бік, жінка трохи згинає коліна, чоловік розташовується позаду неї – так можна регулювати комфорт і ступінь близькості. Ця поза не вимагає значних зусиль, а додаткова стимуляція клітора партнеркою або партнером допомагає посилити задоволення.

Лежачи на животі (варіація "доггі-стайл")

Жінка розташовується на животі, під стегна можна підкласти подушку – це полегшить процес і додасть приємних відчуттів. Чоловік входить ззаду, за бажання може майже повністю лягти на партнерку, щоб знизити навантаження на руки.

Місіонерська на боці

Обидва партнери лежать на боці обличчям один до одного. Тут зберігається відчуття інтимності, а навантаження рівномірно розподіляється, що важливо під час втоми.

Секс сидячи

Чоловік сідає з опорою на спинку дивана або крісла, жінка розташовується зверху. Ця поза дозволяє контролювати глибину проникнення та знизити інтенсивність рухів, якщо це необхідно.

"Наїзниця" з модифікацією

Жінка лягає зверху на чоловіка – вона повністю контролює ритм, глибину та темп рухів, що дозволяє адаптуватися під власні відчуття та навантаження.

Чому не лише проникнення?

Коли втома дається взнаки, спробуйте інші види інтимної близькості – це можуть бути ласки, масаж, поцілунки або нові техніки, які давно хотілося спробувати. Іноді такі експерименти надають стосункам свіжості та допомагають зблизитися навіть більше, ніж звичний секс.

Головне – пам'ятати: секс має приносити задоволення обом партнерам і бути максимально безпечним. Навіть якщо немає сил на активність, завжди можна знайти спосіб насолодитися близькістю, не витрачаючи зайвої енергії.