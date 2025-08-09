Омега-3 жирні кислоти підтримують здоров’я серця й судин, знижують ризик розвитку запальних процесів, покращують роботу мозку, сприяють нормалізації рівня холестерину та позитивно впливають на стан шкіри, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.

В яких продуктах найбільше омега-3

Пропонуємо 5 альтернатив, які варто додати до свого раціону:

Скумбрія

У 100 грамах скумбрії міститься близько 2,6 г омега-3 – більше, ніж у більшості лососевих. Окрім того, ця риба багата на білок, кальцій та залізо, необхідні для кісток і енергії.

Насіння чіа

Чіа – справжня знахідка для вегетаріанців і прихильників здорового харчування: у 100 грамах – до 17 г омега-3. А ще – клітковина, кальцій і антиоксиданти, що захищають клітини від старіння.

Насіння льону

У 100 грамах лляного насіння – близько 11 г омега-3. Зверніть увагу: найкраще засвоюється мите та перемелене насіння. Додає до раціону білок і клітковину.

Конопляне насіння

Конопляне насіння містить 5,5 г омега-3 на 100 г, а також багато вітамінів A, D, E та антиоксидантів. Його легкий горіховий смак чудово підходить до смузі та каш.

Волоські горіхи

У 100 г горіхів – до 8 г омега-3, а також магній для нервової системи й мелатонін для здорового сну.

Рослинні омега-3 засвоюються дещо гірше, ніж тваринного походження. Щоб підвищити їх ефективність, поєднуйте насіння та горіхи з корисними жирами (оливкова олія, авокадо), продуктами, багатими на цинк і вітамін B6 (гарбузове насіння, шпинат), а також протизапальними спеціями – наприклад, куркумою.