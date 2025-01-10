Вивчення жіночого організму практично не проводилося: його сприймали як "чоловічий, але з недоліками". Це стало причиною виникнення безлічі міфів і легенд про функціонування жіночого тіла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yahoo Health.

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Міф № 1. Вагіна та вульва – це одне й те ж.

Вульва – це загальна назва всіх зовнішніх статевих органів жінки. Коли ми дивимось на жіночі статеві органи без медичних інструментів, ми бачимо саме вульву.

Вагіна – м'язовий канал, вкритий слизовою оболонкою, який починається від входу і закінчується шийкою матки. Під час традиційного статевого акту чоловік виконує фрикції у вагіні, здійснюючи зворотно-поступальні рухи.

Міф № 2. Вагіна "запам'ятовує" розмір статевого члена.

Існує міф, що вагіна нібито "запам'ятовує" діаметр статевого члена, який у неї входить, і під час наступних контактів повертається до цього розміру незалежно від партнера. Як ви зрозуміли, це не так.

Вагіна не має власної нервової системи чи м'язової пам'яті. У звичайному стані її стінки змикаються, і під час проникнення вони розтягуються лише до розміру об'єкта, який вводиться, хай то палець, статевий член або медичний інструмент.

Міф № 3. Некрасиві вульви

Концепція краси є суб'єктивною. Тому вульва не може бути об'єктивно некрасивою. Кожен має право на свою думку, але важливо розуміти, чи шкодить це сприйняття комусь – вам чи іншим – і як воно виникло.

Якщо думка про те, що ваша вульва не відповідає певним стандартам, викликає у вас дискомфорт, можна звернутися до психолога, щоб розібратися в причинах цього занепокоєння.

Міф № 4. Розтягнення вагіни через часту зміну партнерів

Часта зміна статевих партнерів або частий секс не призводять до розтягнення вагіни. Вона може розширюватися після пологів, але з часом повертається до попереднього стану.

Міф № 5. Для досягнення оргазму потрібно стимулювати лише вагіну.

За даними досліджень, лише 18% жінок можуть досягти оргазму виключно через стимуляцію ерогенних зон вагіни. Для решти приємнішою буде стимуляція клітора.

Не існує єдиного правильного способу отримати задоволення під час сексу. Те, що для більшості людей звичне розуміння сексу вважається проникнення статевого члена у вагіну не означає, що цього достатньо для задоволення всіх учасників процесу.