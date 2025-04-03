Назвали 4 напої, які найбільше школять вашому серцю

Чи знаєте ви, що банка коли може бути такою ж шкідливою для серця, як і порція алкоголю? Кардіолог Еван Левін розповів про популярні напої, яких слід уникати при серцево-судинних захворюваннях.

Алкоголь, зокрема і вино

Доктор Левін стверджує, що помірне вживання алкоголю – не більше однієї порції на день – є безпечним лише для тих, у кого немає проблем із серцем, повідомляє 24 Канал з посилання на New York Post.

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Однак навіть невеликі дози можуть підвищувати артеріальний тиск, рівень тригліцеридів та викликати фібриляцію передсердь. А великі кількості алкоголю завдають прямої шкоди серцю, аж до розвитку алкогольної кардіоміопатії.

Дехто вважає, що червоне вино корисне для серця, але кардіолог розвіює цей міф.

Вину приписують користь, якої насправді немає. Багато досліджень, що стверджують протилежне, фінансувалися алкогольною чи винною індустрією і базувалися на кореляціях, а не на доказах причинного зв’язку. Наприклад, люди, які п’ють вино, можуть вести активний спосіб життя або мати інші фактори, що сприяють їхньому здоров’ю,

– пояснив Левін.

Солодкі газовані напої

Кардіолог стверджує, що банка газованої води нічим не краща за пиво. У ній міститься близько 10 чайних ложок цукру, що значно підвищує рівень тригліцеридів, сприяє набору ваги, різко збільшує рівень глюкози в крові та провокує розвиток діабету. Усі ці фактори, за словами Левіна, негативно впливають на стан серця.

"Уявіть, що ви п’єте 1/5 склянки чистого сиропу – саме це ви робите, відкриваючи банку коли", – зазначає він.

Енергетичні напої

Енергетики Левін порівнює з "акумуляторною кислотою" для серця. Вони містять до 1,5 раза більше кофеїну порівняно з кавою, а також понад вісім чайних ложок цукру.

Кавові напої з добавками

Деякі популярні напої з кав’ярень можуть завдати серйозної шкоди артеріям. В одній порції фрапучино міститься близько 100 мг кофеїну та 51 грам цукру – це еквівалент 13 чайних ложок.

Кардіолог застерігає, що люди із захворюваннями серця мають бути особливо обережними: такі комбінації кофеїну та цукру можуть викликати прискорене серцебиття та інші проблеми, небезпечні для серцево-судинної системи.