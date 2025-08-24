В Україні активно розвивається реконструктивна пластична хірургія, яка допомагає військовим і цивільним відновитися після складних травм. Сьогодні українські хірурги вже використовують технології, що лише починають упроваджуватися у світі, зокрема 3D-друк кісткових структур та індивідуальні титанові імпланти.

Про це розповів засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих в інтерв'ю 24 Каналу.

Які сучасні технології використовують хірурги?

Завдяки інноваціям лікарі можуть створювати імпланти, повністю адаптовані під конкретного пацієнта. Це не лише покращує функціональні результати, а й дозволяє досягати максимально природного зовнішнього вигляду.

Вже зараз ми застосовуємо імпланти з довічною гарантією та новітні шовні матеріали, які не залишають слідів. А справжнім проривом став 3D-друк,

– зазначив хірург Олександр Бебих.

Детальніше про 3D-друк

Він пояснив, що завдяки цій технології фахівці можуть надрукувати частини кісток чи суглобів із термопластику, врахувавши всі анатомічні особливості пацієнта. Далі відбувається процес виготовлення індивідуального імпланту з титану, що значно полегшує процес відновлення.

Зауважте. Розвиток сучасних технологій у медицині став можливим завдяки міжнародним партнерам та благодійним організаціям. Саме вони забезпечують доступ українських військових до складних і дороговартісних операцій, які часто проводяться безплатно.

Чому це важливо?

Це особливо важливо для поранених бійців, які отримали вибухові чи вогнепальні травми. Новітні методи дозволяють не лише відновити функції тіла, а й значно покращити якість життя. За словами Олександра Бебиха, дехто після операцій повертається до служби, інші ж знову можуть вести активне цивільне життя.

Сьогодні українські хірурги здобувають унікальний досвід роботи з мінно-вибуховими травмами, яким діляться й міжнародні колеги. Це не лише рятує тисячі життів, а й формує нову медичну школу, здатну працювати з найскладнішими випадками у світі.