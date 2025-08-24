3D-друк і титанові імпланти: як рятують життя та відновлюють військових після тяжких поранень
- В Україні активно розвивається реконструктивна хірургія з використанням 3D-друку та титанових імплантів, що допомагає військовим і цивільним відновитися після складних травм.
- Українські хірурги використовують інноваційні технології для створення індивідуальних імплантів, які покращують функціональні результати та природний зовнішній вигляд пацієнтів.
В Україні активно розвивається реконструктивна пластична хірургія, яка допомагає військовим і цивільним відновитися після складних травм. Сьогодні українські хірурги вже використовують технології, що лише починають упроваджуватися у світі, зокрема 3D-друк кісткових структур та індивідуальні титанові імпланти.
Про це розповів засновник COSMETIC SURGERY CLINIC, пластичний хірург Олександр Бебих в інтерв'ю 24 Каналу.
Які сучасні технології використовують хірурги?
Завдяки інноваціям лікарі можуть створювати імпланти, повністю адаптовані під конкретного пацієнта. Це не лише покращує функціональні результати, а й дозволяє досягати максимально природного зовнішнього вигляду.
Вже зараз ми застосовуємо імпланти з довічною гарантією та новітні шовні матеріали, які не залишають слідів. А справжнім проривом став 3D-друк,
– зазначив хірург Олександр Бебих.
Детальніше про 3D-друк
Він пояснив, що завдяки цій технології фахівці можуть надрукувати частини кісток чи суглобів із термопластику, врахувавши всі анатомічні особливості пацієнта. Далі відбувається процес виготовлення індивідуального імпланту з титану, що значно полегшує процес відновлення.
Зауважте. Розвиток сучасних технологій у медицині став можливим завдяки міжнародним партнерам та благодійним організаціям. Саме вони забезпечують доступ українських військових до складних і дороговартісних операцій, які часто проводяться безплатно.
Чому це важливо?
Це особливо важливо для поранених бійців, які отримали вибухові чи вогнепальні травми. Новітні методи дозволяють не лише відновити функції тіла, а й значно покращити якість життя. За словами Олександра Бебиха, дехто після операцій повертається до служби, інші ж знову можуть вести активне цивільне життя.
Сьогодні українські хірурги здобувають унікальний досвід роботи з мінно-вибуховими травмами, яким діляться й міжнародні колеги. Це не лише рятує тисячі життів, а й формує нову медичну школу, здатну працювати з найскладнішими випадками у світі.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.