Фатальна недбалість: пацієнти на Тернопільщині масово втратили зір через лікарів

В містечку Чортків на Тернопільщині 16 лютого 22 пацієнти пройшли процедури в міській лікарні. Маніпуляції мали на меті поліпшити зір, але зрештою трагічна лікарська недбалість призвела до його повної втрати.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка "Наші гроші. Львів" Катерина Родак. Слідство за цією справою зараз триває, а деякі родичі налаштовані подати на лікарів до суду.

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Журналістка дізналася про подію з пресрелізу місцевої поліції. Вона з колегою особисто розшукала родичів постраждалих і розпочала журналістське розслідування.

У більшості пацієнтів попередньо була діагностована ретинопатія – захворювання сітківки ока, яке призводить до погіршення зору. Пацієнтам загрожувала втрата зору, тому вони звернулися до місцевих офтальмологів.

Пацієнтам призначили ін'єкції в око. Подібні процедури проходили й до 16 лютого, але саме в цю дату лікарі вирішили використати несертифікований препарат "Алтузан".

Його використовують лише в Туреччині. Він є ліками проти раку. В офтальмології його не використовують, не колять в очі через випадки зі сліпотою,

– додала розслідувачка.

Несертифікований препарат

Як препарат потрапив до лікарні журналістці доки не вдалося з'ясувати, але стало відомо, що цей лікарський засіб мало того, що був несертифікований, та ще й підроблений.

Його могли підробити як за кордоном, так і в Україні. Ми думаємо, що, мабуть, лікарі не знали, що використовують підробку, але те, що цей препарат заборонений в Україні і не може легально сюди потрапити, вони не могли не знати,

– наголосила Родак.

Вона також повідомила, що в Україні є препарати для лікування подібних захворювань ока, але вони дорогі. Мовиться про десятки тисяч гривень для лікування одного ока. Натомість для здешевлення подібної процедури використовують несертифіковані препарати.

"В цій ситуації ми припускаємо, що лікарі спокусилися на нижчу вартість такого препарату при тому, що з пацієнтів брали ті ж 2 тисячі гривень, як і за сертифікований препарат", – сказала журналістка.

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Родичі готові подавати до суду

За словами Родак, лікарі відмовляються давати будь-які коментарі з цього приводу. Вони відмовилися повідомляти не лише деталі справи, за якою відкрито кримінальне провадження, а й про стан пацієнтів.

Крім того, стало відомо, що лікарі приховували назву препарату від пацієнтів, лише казали, що він їм допоможе.

Журналістка повідомила, що деякі родичі потерпілих уже готові подавати на лікарів до суду. Адже, на думку розслідувачки, слідство просувається зараз дуже мляво. За місяць розслідування навіть немає результатів експертизи вилученого препарату.

Якщо родичі пацієнтів об'єднаються і подадуть цивільні позови, якщо це будуть публічно висвітлювати, я впевнена, і ми консультувалися з юристами, що є шанси отримати як матеріальну допомогу, так і моральну компенсацію, адже люди лишилися інвалідами,

– підкреслила спікерка.

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