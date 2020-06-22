Через різке збільшення хворих на коронавірус в Україні з 22 червня уряд посилив контроль за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поліцейські штрафуватимуть людину, якщо вона перебуватиме у транспорті без маски. Більше про те, хто може отримати штраф – читайте далі.

В Україні посилили контроль за дотриманням карантину

За даними Держпродспоживслужби, кожен шостий об'єкт порушує протиепідеміологічні норми. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Він наголосив, що саме недотримання карантинних вимог призводить до збільшення кількості інфікування. Водночас Ляшко нагадав, що протиепідеміологічні рекомендації прописані для:

ресторанів та кафе;

офісних приміщень;

перукарень та салонів краси;

спортзалів та басейнів;

ринків і торгово-розважальних центрів.

Як убезпечити себе від коронавірусу

Головний санітарний лікар закликав людей, які перебувають у приміщеннях загального користування правильно носити захисну маску.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Ляшко порадив уникати скупчень людей як у приміщеннях, так і на вулиці. Якщо цього неможливо уникнути – одягайте захисну маску.

Головний санітарний лікар нагадав, що у громадському транспорті людина також повинна перебувати у масці, а кількість пасажирів має становити не більше ніж 50% числа місць для сидіння. За цим повинні стежити перевізники.

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За що штрафуватимуть людей

За відсутність захисної маски у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

у громадських місцях – штраф 17 000 гривень. Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафом від 170 000 до 340 000 гривень.

Ці правила не складні й зрозумілі. Але, якщо ми будемо дотримуватись їх, то у нас не буде такого рівня захворюваності.

– підсумував Максим Степанов.

Та додав, що лише це дозволить не водити жорсткий карантин.

В Одесі посилили карантин

З 22 червня одеські пляжі посилено перевірятимуть на дотримання вимог карантину.

Які обмеження діятимуть:

заборона роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

заборона проведення масових заходів за участю більш, ніж одної людини на 5 метрів квадратних;

заборона відвідування закладів освіти в групах більше ніж 10 людей;

кількість пасажирів у громадському транспорті повинна відповідати кількості місць для сидіння;

перевізники мають забезпечити водіїв засобами захисту;

працедавцям рекомендують змінити графік роботи працівників, аби розвантажити транспорт у години пік;

орендарям пляжів забезпечити відстань між шезлонгами не менше, ніж 1,5 метра;

рестораторам забезпечити відстань між столиками не менше 4 метри і сидіти за ними можуть щонайбільше 4 людей;

стихійна торгівля у зонах відпочинку заборонена.

В області створять спеціальні рейдові групи, які контролюватимуть дотримання карантинних норм громадянами на пляжах та базах відпочинку.