"200 літрів крові для 400 військових": росіяни брешуть про українські втрати на фронті

Пропагандисти знайшли ознаки "колосальних втрат" українських військових в оголошенні про збір крові серед волинян. Стандартні критерії потенційного донора вони сприйняли за обсяг поточної потреби у крові. Так, вони вирішили, що 450 мл з одного донора – це потреба у крові одного пораненого солдата.

У мережі поширюють інформацію, нібито волинянам потрібно зібрати не менш ніж 200 літрів крові для поранених 14 бригади ЗСУ. Про це начебто пише регіональне ЗМІ "ВолиньPost".

Також на тему Чи є спалах скарлатини в Україні

Згідно з оголошенням, в одного донора братимуть приблизно 450 мл крові. Пропагандисти округлюють цю цифру до 500 та підраховують, що кров потрібна близько 400 військовим. Бригада наразі воює під Куп’янськом та за цими підрахунками нібито зазнає "колосальних втрат".



Скриншот допису

Російська брехня про донорство крові

15 листопада ВолиньPost справді опублікували оголошення із закликом до мешканців області здати кров для підтримки військовослужбовців. КП "Володимирське територіальне медичне об’єднання" повідомило, що Володимирський відділ трансфузійної допомоги потребує донорської крові усіх груп та резус-фактору "мінус".



Скриншот оголошення про потребу у донорській крові на ВолиньPost

Однак в оригінальному дописі немає інформації щодо обсягу крові, котрий потрібно зібрати. Як і про те, що потенційний донор має важити не менш ніж 200 кг. Ймовірно, скриншот новини відредагували. Насправді вага донора має бути не менш ніж 50 кг. Це одна з умов допуску до донорства. Крім того, донор має бути повнолітнім, без тимчасових (наприклад, нещодавно перехворіли, вживали ліки, зробили татуювання чи вакцинувалися), чи абсолютних (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет тощо) протипоказань.

450 мл – це стандартна допустима доза забору цільної крові. Ця цифра не показує потребу у донорській крові для військовослужбовців. Тож насправді невідомо, скільки крові потребує відділ трансфузійної допомоги КП "Володимирське територіальне медичне об’єднання". Відповідно, тези про "400 поранених" та "колосальні втрати" є безпідставними.

Як відбувається донорство крові

Загалом донація цільної крові складається із двох етапів: медогляд і сама донація, яка займає не більше 10 хвилин. Під час медогляду у донора визначають групу крові та рівень гемоглобіну, вимірюють тиск і пульс, перевіряють заповнену анкету та уточнюють стан здоров’я, спосіб життя. Донація проходить у спеціально обладнаному кабінеті для забору крові – маніпуляційній.

До 40 мл, на додачу до 450 мл, беруть для аналізу на захворювання, що можуть передати через кров (ВІЛ/СНІД, сифіліс, гепатит В і С та печінкових показників). Далі центрифугуванням отримується еритроцитарна маса, термін зберігання якої складає від 21 до 42 днів. Якщо повторні аналізи не виявлять протипоказань, кров після обробки видадуть для переливання реципієнту.

Донор може здати цільну кров або її окремі компоненти: тромбоцити, плазму чи гранулоцити. Донація тромбоцитів також проходить у два етапи: здача аналізів та забір тромбоцитів. Інтервал між етапами може бути як декілька годин, так і декілька днів. Для забору крові донора підключають до сепаратора. З вени апарат забирає кров, відфільтровує, залишає тільки тромбоцити та невелику кількість плазми крові, яка необхідна для підтримання тромбоцитів у життєздатному стані. Інші компоненти крові відразу повертають людині.

Тромбоцитарну масу забирають в об'ємі приблизно 200 мл. Донація плазми працює за аналогічним методом до здавання тромбоцитів, однак потребує менше часу: близько 2 годин разом із процедурою та стандартними обстеженнями крові. Плазма зберігається протягом 3 років.

Донація гранулоцитів найбільш тривала та складна. За 8 – 12 годин до донації слід отримати ін'єкцію препарату, який стимулює активне вироблення лейкоцитів. Донація триває від однієї до двох годин і проводиться методом аферезу. Зібрані гранулоцити переливають упродовж 24 годин. В Україні є лише один центр крові, де збирають гранулоцити, – НДСЛ "Охматдит".

Для системи донорства крові краще та ефективніше працювати, коли донори приходять до центрів крові постійно, а не тільки у випадку значної надзвичайної ситуації або реагуючи на окремі повідомлення в ЗМІ чи соцмережах.

Як пояснює Міністерство охорони здоров’я України, в Україні вибудуване системне планове донорство для забезпечення сталих запасів крові та її компонентів. Координацією доставки запасів між регіонами опікується спеціалізована державна установа "Український центр трансплант-координації". Якщо виникає потреба у рідкісній групі крові, а на доставку з іншого регіону немає часу, тоді звертаються до донорів з онлайн-бази.

Потреби можуть збільшуватися в конкретному закладі, місті, області. Станом на 23 листопада по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби крові динамічні та змінюються щодня залежно від обставин. Тож Міністерство охорони здоров’я України, Український центр трансплант-координації, центри крові можуть звертатися із відповідними оголошенням до громадян.

Авторка: Аліна Тропиніна